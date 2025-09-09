Las autoridades en California localizaron un cadáver dentro de un Tesla registrado a nombre del cantante estadounidense D4vd, informó ABC7.

El hallazgo ocurrió al mediodía del lunes en el bloque 1000 de N. Mansfield Avenue, en Hollywood, tras reportarse un olor proveniente de un vehículo decomisado en un depósito de autos.

El cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa en el baúl delantero del Tesla 2023.

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de la persona fallecida. El cantante tampoco se ha expresado sobre el caso.

D4vd, de 20 años, se encuentra de gira actualmente. Entre sus canciones más conocidas figuran Here with Me y Romantic Homicide. Su nombre real es David Anthony Burke.

