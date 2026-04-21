Celeste Rivas Hernández tenía apenas 13 años cuando desapareció. Casi un año y medio después, sus restos fueron hallados dentro del baúl de un Tesla propiedad del cantante D4vd —cuyo nombre real es David Burke— en lo que las autoridades describen como un caso de abuso sexual, asesinato y encubrimiento.

La desaparición

El 5 de abril de 2024, la familia de Celeste reportó su desaparición en Lake Elsinore, California, a unas 70 millas al sureste de Los Ángeles. La menor, que cursaba séptimo grado, fue vista por última vez alrededor de las 9:00 p.m. al salir de su casa. Ese día vestía pantalones grises, sudadera negra, gorra y sandalias de Hello Kitty.

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En ese momento, su madre reveló a los medios que la hija tenía novio y que se llamaba David. También mencionó que Celeste llevaba un tatuaje en tinta roja en su dedo índice derecho con la palabra “Shhh…”. Las autoridades confirmaron que D4vd tiene un tatuaje idéntico en el mismo lugar.

Las autoridades describieron a Celeste como una “fugitiva”.

Celeste Rivas Hernández fue reportada desaparecida el 5 de abril de 2024 tras salir de su casa durante la noche y no regresar. ( Riverside County Sheriff's Office )

El hallazgo

El 8 de septiembre de 2025 —un día después de lo que habría sido su cumpleaños número 15— los restos desmembrados de Celeste fueron encontrados en el baúl de un Tesla Model Y 2023 registrado a nombre de D4vd.

El vehículo había sido remolcado desde un exclusivo vecindario de Hollywood Hills, donde estaba estacionado y aparentemente abandonado. Lo que alertó a las autoridades fue un fuerte olor a putrefacción y los insectos que cubrían el auto.

Lo que alegan los fiscales

Según la acusación, D4vd abusó sexualmente de Celeste de forma reiterada durante al menos un año, entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024, cuando ella tenía 13 años.

El cantante habría matado a la joven el 23 de abril de 2025, mientras ella se encontraba en la casa de D4vd en Hollywood Hills, utilizando un objeto punzante. Dos semanas después, presuntamente mutiló el cuerpo.

Los fiscales sostienen que el motivo fue proteger su carrera musical: Celeste habría amenazado con denunciar la relación.

10 Fotos Apareció detrás de un cristal en un área de custodia, vestido de negro.

La investigación y los cargos

Tras el hallazgo, un gran jurado del condado de Los Ángeles inició una investigación en secreto. Su existencia se hizo pública en febrero de 2026, cuando los padres y el hermano de D4vd —citados a declarar como testigos desde Texas— se opusieron judicialmente a comparecer. El Tesla estaba registrado en la dirección de esa familia.

D4vd, de 21 años, enfrenta cargos de:

Asesinato en primer grado

Actos lascivos con una menor de 14 años

Mutilación de cadáver

Los cargos por asesinato incluyen circunstancias especiales —entre ellas, haber actuado al acecho, con motivación económica y para eliminar a una testigo— lo que abre la posibilidad de la pena de muerte. La testigo que presuntamente eliminó era la propia Celeste, quien podría haber declarado sobre los abusos sexuales.