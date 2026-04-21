Los Ángeles. El cantante D4vd se declaró el lunes no culpable de un cargo de asesinato en la muerte de una niña de 14 años de la que se supo por última vez que estaba viva hacía casi un año y cuyo cuerpo desmembrado y descompuesto fue encontrado en el Tesla aparentemente abandonado del artista.

Los cargos revelaron detalles clave y fueron de los primeros movimientos públicos concretos realizados en un caso espeluznante y horrible que había estado bajo una investigación en gran parte secreta en los siete meses transcurridos desde que Celeste Rivas Hernández fue encontrada muerta.

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D4vd, de 21 años, cuyo nombre legal es David Burke, fue acusado de asesinato en primer grado, actos lascivos con una persona menor de 14 años y mutilación de un cadáver, informó la Fiscalía del Condado de Los Ángeles. Un abogado defensor se declaró inocente de todos los cargos en nombre de Burke, que compareció por primera vez ante el tribunal el lunes. Apareció detrás de un cristal en un área de custodia, vestido de negro. Un juez dijo que seguiría detenido sin fianza.

Los padres de la niña comparecieron en la vista. Bajaron la mirada al entrar en la sala y se sentaron entre el público. No hablaron con los periodistas fuera del tribunal.

Familiares de Celeste Rivas Hernández llegaron a la corte el lunes, 20 de abril de 2026, en Los Ángeles, para la lectura de cargos del cantante D4vd, quien fue acusado bajo sospecha de haber asesinado a la niña de 14 años cuyo cuerpo desmembrado fue encontrado en su carro. ( The Associated Press )

Supuestos abusos sexuales a menores durante una carrera en ascenso

Las autoridades alegaron que el cantante de alt-pop nacido en Houston mató a Rivas Hernández para proteger una carrera en ascenso después de que ella amenazara con denunciar su relación sexual.

Su álbum de debut, “Withered”, salió a la venta sólo dos días después de que las autoridades dijeran que se sabía por última vez que estaba viva. Su familia denunció su desaparición en 2024, cuando tenía 13 años. Esa era su edad cuando, según las acusaciones recogidas en una denuncia penal, el cantante abusó sexualmente de ella de forma continuada durante al menos un año, entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024. La ley californiana penaliza con especial dureza el abuso de un menor de 14 años.

Las autoridades, que la describieron el lunes como una “fugitiva”, dijeron que Rivas Hernández tenía 14 años cuando fue asesinada con un objeto punzante en torno al 23 de abril de 2025, un día que estaba en casa de Burke en Hollywood Hills.

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Los fiscales alegan que Burke mutiló su cuerpo unas dos semanas después.

Los cargos de asesinato incluyen circunstancias especiales -estar al acecho, cometer el delito con ánimo de lucro y asesinar al testigo de una investigación- que podrían conllevar la pena de muerte. Los fiscales no han anunciado si la solicitarán.

La testigo a la que presuntamente mató Burke es la propia Rivas Hernández, que podría haber prestado declaración sobre las acusaciones de delitos sexuales.

10 Fotos Apareció detrás de un cristal en un área de custodia, vestido de negro.

Defensa dice que D4vd “no asesinó a Celeste Rivas Hernández”

“Creemos que las pruebas reales demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández”, dijo en el tribunal el abogado defensor principal, Blair Berk. “Nos gustaría que las pruebas salieran a la luz”.

Berk dijo al juez que, tras los informes de los medios de comunicación sobre meses de procedimientos secretos del gran jurado, le gustaría que se celebrara una vista preliminar pública lo antes posible para que un juez pueda decidir si hay pruebas suficientes para el juicio.

Burke tiene derecho, según la ley de California, a que la vista probatoria se celebre en un plazo de 10 días judiciales desde su comparecencia. Casi todos los acusados renuncian a su derecho a que se celebre tan rápido, pero él no lo hizo. El jueves está prevista una vista para decidir qué ocurrirá a continuación.

“Estaremos muy contentos de presentar las pruebas que hemos reunido”, dijo la fiscal adjunta Beth Silverman, fiscal principal.

11 Fotos Antes de convertirse en un fenómeno viral, el artista fue una figura conocida dentro de la comunidad gamer de Fornite.

Una niña desaparecida y el espeluznante hallazgo de un cadáver

El caso es “la pesadilla de un padre”, dijo el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en una rueda de prensa el lunes en la que anunció los cargos.

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El cuerpo sin vida de Rivas Hernández fue encontrado en el interior de un Tesla que fue remolcado desde Hollywood Hills el 8 de septiembre, cuando Burke estaba de gira en apoyo de su álbum. Era un día después de que hubiera cumplido 15 años.

Su familia había denunciado su desaparición en su ciudad natal de Lake Elsinore, a unos 112 kilómetros al sureste de Los Ángeles.

El cantante estaba siendo investigado por un gran jurado del condado de Los Ángeles. La investigación era oficialmente secreta, pero su existencia -y la designación de Burke como su objetivo- se reveló en febrero, cuando su madre, su padre y su hermano se opusieron en un tribunal de Texas a las citaciones judiciales que les exigían testificar. El Tesla Model Y 2023 estaba registrado a nombre del cantante en su domicilio, según los expedientes judiciales. Las autoridades no lo reconocieron públicamente como sospechoso hasta su detención el jueves.

Los investigadores policiales que registraron el Tesla en una grúa encontraron una bolsa para cadáveres “cubierta de insectos y con un fuerte olor a putrefacción”, según los documentos judiciales. Los detectives abrieron parcialmente la bolsa y encontraron una cabeza y un torso.

Los investigadores de la Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles retiraron la bolsa y “descubrieron que los brazos y las piernas habían sido separados del cuerpo”, según los documentos judiciales. Se encontró una segunda bolsa negra debajo de la primera, y en su interior había partes del cuerpo desmembradas. No se ha revelado públicamente la causa de la muerte, y la policía consiguió que un juez bloqueara la divulgación de los detalles de la autopsia. Se esperaba que la orden judicial se levantara tras las acusaciones.

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“Tuve la oportunidad de reunirme con algunos de los familiares de Celeste y su dolor es incalculable por lo que le ocurrió a su hija”, dijo Hochman.

El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Jim McDonnell, pasa junto a una imagen de Celeste Rivas Hernández el lunes, 20 de abril de 2026, en Los Ángeles, tras una conferencia de prensa sobre el caso del cantante D4vd, quien fue acusado bajo sospecha de haber asesinado a la niña de 14 años cuyo cuerpo desmembrado fue encontrado en su carro. ( The Associated Press )

D4vd era un cantante experto en redes sociales que se abría paso

D4vd, pronunciado “David”, ganó popularidad entre la Generación Z por su mezcla de indie rock, R&B y pop lo-fi. Se hizo viral en TikTok en 2022 con el éxito “Romantic Homicide”, que alcanzó el número 4 en la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard. Después firmó con Darkroom e Interscope Records y publicó su primer EP, “Petals to Thorns”, y su continuación, “The Lost Petals”, en 2023.

Associated Press confirmó que D4vd fue despedido por Interscope el año pasado.

Cuando se descubrió el cadáver, el cantante continuó su gira norteamericana, pero cuando se difundieron ampliamente las noticias de su posible implicación, canceló los dos últimos conciertos y una gira europea que iba a seguir.

El 11 de abril, unas dos semanas antes del asesinato, hizo su primera aparición en el festival de música Coachella, donde habló con AP.

“Yo era un niño de internet. Internet es realmente lo que reclamo como mi hogar”, dijo. “Mi barrio era Instagram y la sociedad era internet”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.