Los Ángeles. El cantante D4vd ha sido acusado de asesinato en la muerte de una niña de 14 años cuyo cuerpo desmembrado y descompuesto fue encontrado en septiembre en su Tesla aparentemente abandonado, dijeron los fiscales. viernes.

La Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles dijo que el D4vd de 21 años de edad, cuyo nombre legal es David Burke, fue acusado de asesinato en primer grado; actos lascivos y lascivos con un individuo menor de 14 años; y mutilación de un cuerpo en el asesinato de Celeste Rivas Hernández. Su familia denunció su desaparición en 2024, cuando tenía 13 años. Las autoridades dicen que tenía 14 cuando murió.

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Los cargos de asesinato incluían circunstancias especiales -acechar, cometer el delito con ánimo de lucro y asesinar al testigo de una investigación- que podrían conllevar la pena de muerte. Los fiscales no han anunciado si la solicitarán.

Los abogados del cantante de alt-pop nacido en Houston dijeron que era inocente en un comunicado emitido después de que los detectives de homicidios lo detuvieran el jueves en una casa de Hollywood.

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“Seamos claros: las pruebas reales en este caso demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández y que no fue la causa de su muerte”, dijeron los abogados.

El cuerpo sin vida de Rivas Hernández fue hallado en el interior de un Tesla remolcado desde Hollywood Hills el 8 de septiembre, un día después de que hubiera cumplido 15 años. Su familia había denunciado su desaparición en su ciudad natal de Lake Elsinore, a unos 112 kilómetros al sureste de Los Ángeles.

Las autoridades no nombraron públicamente a Burke como sospechoso hasta su detención. Y la declaración de sus abogados la semana pasada, en la que afirmaban que “defenderán enérgicamente la inocencia de David”, fue la primera vez que se pronunciaban públicamente.

El cantante estaba siendo investigado por un gran jurado del condado de Los Ángeles. La investigación era oficialmente secreta, pero su existencia -y su designación como objetivo de la misma- se reveló en febrero, cuando su madre, su padre y su hermano se opusieron en un tribunal de Texas a las citaciones judiciales que les exigían testificar.

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El Tesla Model Y 2023 estaba registrado a nombre del cantante en la dirección de Texas de los miembros de su familia citados, según los archivos judiciales de los fiscales. Había sido remolcado desde un lujoso barrio de Hollywood Hills, donde había estado aparcado como si estuviera abandonado.

Los investigadores policiales que registraron el Tesla en una grúa encontraron una bolsa para cadáveres “cubierta de insectos y con un fuerte olor a putrefacción”, según los documentos judiciales. Los detectives abrieron parcialmente la bolsa y encontraron una cabeza y un torso.

El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, camina frente a una imagen de Celeste Rivas Hernández el lunes 20 de abril de 2026 en Los Ángeles, tras una conferencia de prensa relacionada con el caso del cantante D4vd. ( The Associated Press )

Los investigadores de la Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles retiraron la bolsa y “descubrieron que los brazos y las piernas habían sido separados del cuerpo”, según los documentos judiciales. Se encontró una segunda bolsa negra debajo de la primera, y en su interior había partes del cuerpo desmembradas. No se ha revelado públicamente la causa de la muerte, y la policía consiguió que un juez bloqueara la divulgación de los detalles de la autopsia. El viernes, el médico forense dijo a The Associated Press que la orden judicial seguía en vigor tras la detención de Burke, y sugirió que se preguntara a la policía si iba a pedir que se levantara.

La familia de Rivas Hernández se ha mantenido en privado y no ha hecho declaraciones públicas sobre su muerte o el caso.

D4vd, pronunciado “David”, ganó popularidad entre la Generación Z por su mezcla de indie rock, R&B y pop lo-fi. Se hizo viral en TikTok en 2022 con el éxito “Romantic Homicide”, que alcanzó el número 4 en la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard. Después firmó con Darkroom e Interscope Records y publicó su primer EP, “Petals to Thorns”, y su continuación, “The Lost Petals”, en 2023.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.