LOS ÁNGELES. Las dos últimas fechas restantes de la gira estadounidense del cantante D4vd y varias paradas de su próxima gira europea fueron eliminadas de los sitios web de venta de entradas, mientras las autoridades continúan investigando el hallazgo del cuerpo descompuesto de una adolescente en Los Ángeles.

La policía no ha confirmado que D4vd (se pronuncia “David”) esté implicado en la muerte de Celeste Rivas Hernández, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un Tesla incautado a principios de este mes. Celeste, de 15 años, fue reportada como desaparecida el año pasado.

Varios medios de comunicación han informado que el vehículo estaba registrado a nombre de d4vd, cuyo verdadero nombre es David Anthony Burke, de 20 años. Sus representantes no han respondido a las solicitudes de comentarios, y la policía tampoco ha revelado públicamente si el cantante era el propietario del vehículo.

La actuación programada de D4vd en San Francisco el viernes fue cancelada en el sitio web del recinto. Su última parada de la gira estadounidense en Los Ángeles el sábado fue eliminada de la página web del recinto y ambos eventos fueron cancelados en Ticketmaster.

El cantante también tenía programada una presentación en el Museo Grammy de Los Ángeles el miércoles. El evento, que se anunció como agotado hace unos días, fue eliminado de la página web del recinto.

Representantes de ambos recintos, así como de d4vd, no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de The Associated Press sobre el estado de la gira.

El cantautor nacido en Houston comenzó la etapa norteamericana de su gira a principios de agosto y tenía previsto viajar a Europa a principios de octubre. Al menos nueve de sus fechas europeas también fueron canceladas en Ticketmaster, incluyendo su primera parada en Noruega el 1 de octubre.

Algunas fechas en Suecia, Francia, Polonia, y los pocos conciertos que tenía previstos en Australia en diciembre, seguían disponibles para su compra hasta el viernes. El cantante de pop alternativo estaba de gira por su primer álbum, “Withered”, lanzado en abril.

D4vd es popular entre la Generación Z, mezclando indie rock, R&B y pop lo-fi. Se hizo viral en TikTok en 2022 con el éxito “Romantic Homicide”, que alcanzó el número 4 en la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard. Posteriormente, firmó con Darkroom e Interscope y lanzó su EP debut “Petals to Thorns” y su siguiente álbum, “The Lost Petals”, en 2023.

Un representante anónimo de d4vd declaró a NBC Los Ángeles que el cantante ha estado cooperando con las autoridades desde que se encontró el cuerpo. Se desconoce el motivo de la incautación de su coche.

Rivas fue vista por última vez en abril de 2024 en Lake Elsinore, a unos 95 kilómetros (60 millas) al sureste del centro de Los Ángeles. Tenía 13 años en ese momento.

El cuerpo de Rivas “fue encontrado en estado de descomposición grave”, informó la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles en un comunicado el miércoles. Se desconoce la causa de su muerte.