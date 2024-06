Tras los rumores sobre una supuesta boda secreta de Christian Nodal y Ángela Aguilar en Italia, la intérprete de “Ahí dónde me ven” negó dicha información en una entrevista con la revista Quién.

“No me cases y no me embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona”, aclaró Ángela.

En esta edición de Quién, Ángela también mostró el tatuaje que se hizo de las iniciales del nombre Nodal (CN) en el dorso de su mano izquierda, justamente debajo de los dedos meñique y anular.

Frente a las acusaciones de que ella habría sido la responsable de la separación de Nodal y Cazzu, la hija de Pepe Aguilar se mostró serena y no quiso ofrecer detalles, ya que prefiere ser noticia por su música y no por su vida amorosa.

Aquí Ángela Aguilar tatuándose las iniciales de Christian Nodal pic.twitter.com/TLz31IYHSn — La Comadrita (@lacomadritaof_) June 18, 2024

“La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace sentir culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo”, mencionó.

El noviazgo de los artistas salió a la luz a menos de un mes de Nodal haber anunciado su ruptura con Cazzu.

En su entrevista para la revista Hola! Américas, Aguilar reveló que estaba retomando su romance con Nodal, con quien en 2020 colaboró en el tema “Dime cómo quieres”, donde la química entre ambos fue evidente.

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, dijo Ángela.