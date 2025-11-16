Angélica Vale agradeció el apoyo y el amor que ha recibido de sus seguidores, quienes dice, la han sostenido en estos días complicados. La actriz y conductora confirmó hace unos días que está en proceso de divorcio tras 14 años casada con el empresario Otto Padrón.

Tras darse a conocer el acta de divorcio, de la cual no tenía conocimiento Angélica, la versión de que ella le habría sido infiel a su esposo con un bailarín del musical “Vaselina” comenzó a viralizarse, mientras ella guardaba silencio y celebraba su cumpleaños número 50.

La Vale, como también la llaman sus amigos y fans, precisó que desde abril ella y Otto están separados, y aunque él ya le había dicho que iniciaría con el proceso de divorcio, admitió que se enteró que ya estaba lista la demanda de la misma forma que se enteró el resto del mundo: por redes sociales.

Reacciona a versión que la señala como infiel

Sin pruebas, en redes sociales circuló durante estos días la versión de que la hija de Angélica María le habría sido infiel a su marido, con quien tiene dos hijos menores de edad, y aunque Vale no mencionó como tal dicha versión, agradeció a sus fans por el apoyo y amor, y sobre todo por no creer en esa falsa historia.

“A no hacer caso a todas estas cosas que se están diciendo, porque es superfácil de pronto juzgar y decir sin saber la verdadera historia”, expresó en su programa “La Vale Show”.

Angélica afirmó que si no habla no es porque no tenga cómo defenderse, no lo hace por recomendación de sus abogados y porque nunca ha estado en escándalos.

“No voy a hablar, no porque no tenga cómo defenderme, sino no voy a hablar primero porque mis abogados me han dicho que no hable, uno, y dos porque yo nunca he estado en escándalos”.

Conmovida y con serenidad, la conductora adelantó que ya llegará el momento en el que pueda dar su versión de los hechos y decir las razonas por las que Otto y ella se separaron.

“Ya me tocará mi momento de hablar, ya me tocará mi momento de decir mi versión, de decir las razones por las que llegamos a tomar esta decisión tanto Otto como yo”.

Externó su deseo para que ninguna persona que la está juzgando sin saber la verdad, pase por lo que ella está pasando ahora, sintiendo cómo esas falsas versiones dañan a sus hijos Angélica Masiel y Daniel Nicolás.

“Sólo le quiero recordar a toda esa gente que habla por hablar, juzgando sin saber, que ojalá nunca a sus hijos le hagan lo que ustedes le hacen sin querer a los míos”.

Admitió que es una mujer pública, pero sus hijos no lo son, y confesó que ha sentido que la semana ha sido demasiado larga y difícil.

Cerró diciendo que a pesar del odio, sabe y siente que los comentarios buenos y el amor ganan.

“Los comentarios buenos son más, sé que la gente que me quiere es más, sé que el amor siempre triunfa por sobre todas las cosa; sí, el karma es el karma y ya llegará”.

El karma es un concepto que se traduce como “acción” en sánscrito y se basa en la ley de causa y efecto. En religiones como el budismo y el hinduismo, se entiende que toda acción, pensamiento e intención genera una energía que, al regresar, condiciona las experiencias futuras de una persona, ya sean positivas o negativas.