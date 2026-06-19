Anne Hathaway sorprendió a todos al anunciar que está en la dulce espera.

A los 43 años está nuevamente embarazada de su marido Adam Shulman, con quien ya tiene dos hijos. Decidió compartir la noticia a través de sus redes sociales con un video en el que mostró, orgullosa, cómo crece la panza.

En el video que publicó la actriz durante la mañana de este viernes 19 de junio en su cuenta de Instagram, donde acumula casi 42 millones de seguidores, se la pudo ver en un living vestida con una blusa de manga larga y una falda blanca. Tenía las manos cruzadas sobre el abdomen y, cuando las movió, dejó en evidencia su avanzado embarazo.

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Su característica sonrisa pícara fue una clara evidencia de la felicidad de este momento. Decidió musicalizar el video con la canción “Baby, I’m Yours” de Barbara Lewis.

En solo 30 minutos, tuvo más de siete millones de reproducciones, superó los 700 mil “Me Gusta” y recibió miles de mensajes.

“Estás hermosa. Estoy tan feliz por vos. ¡Felicidades!“; ”¿Por qué estoy llorando? ¡Felicidades!“; ”Hermosa mamá“, expresaron algunos de sus seguidores. La actriz Lily Collins también reaccionó y sumó: ”¡Dios mío! Felicidades a todos, estoy tan feliz”.

La protagonista de “The Devil Wears Prada” espera a su tercer hijo con su esposo Adam Shulman, con quien lleva 14 años de matrimonio y 18 de relación. Juntos son padres de los pequeños Jonathan y Jake, de 10 y 6 años respectivamente.

La actriz decidió mantener su embarazo en silencio hasta que se sintió lista para hacerlo público. Y lo cierto es que sus últimos meses fueron intensos y exigentes a nivel laboral. Visitó desde Londres, Nueva York, Ciudad de México, Shanghái, Seúl y Tokio para promocionar El diablo viste a la moda 2 (The Devil Wears Prada 2) junto a Meryl Streep y, ni bien terminó, comenzó con la gira promocional de la película Mother Mary.

Y lo cierto es que su temporada todavía no termina, puesto que el 16 de julio estrena La Odisea de Christopher Nolan, una de las películas más esperadas e importantes del año, por la que también seguramente dará entrevistas y viajará por el mundo. También tiene en agenda los estrenos de Verity, la adaptación de la novela de Colleen Hoover, junto a Dakota Johnson y Josh Hartnett, y The End of Oak Street, la cual coprotagoniza con Ewan McGregor.