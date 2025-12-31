Anthony Hopkins está de fiesta hoy, donde deseó a sus más de 6 millones de seguidores de Instagram un feliz 2026 en su cumpleaños número 88 años, así como 50 años alejado del alcoholismo, una enfermedad que estuvo cerca de matarlo.

“Otro feliz año nuevo por venir, mucha alegría mucha diversión y todo eso, así que pésenla la genial, felicidades a todos por cumplir un año más. Mi único problema fue que me la pasé demasiado bien porque hoy hace 50 años que estuve cerca de matarme”, recordó el veterano actor, en el mensaje que subió a su cuenta oficial.

Hopkins, quien tiene más de seis décadas de carrera artística y dos premios Oscar, reflexionó cuando conducía alcoholizado y perdió el conocimiento, en ese momento supo que debía cambiar su conducta, si no, pronto moriría.

“Iba conduciendo y perdí el conocimiento pero en ese momento me di cuenta de que me estaba divirtiendo demasiado, se llamaba alcoholismo”, reconoció.

El actor de “The Rite” y “Silence of the Lambs” llamó a la reflexión a aquellos que gustan de tomar demasiado alcohol, y los invitó a elegir la vida, siempre la vida.

“Así que cualquiera que tenga el mínimo problema con beber demasiado ya sabe... Échale un ojo porque la vida es mucho mejor. Yo recibí ayuda un día como hoy hace 50 años y fue el final. Sin ser aguafiestas solo les deseo lo mejor. Elige la vida en lugar de lo contrario. Vida vida y más vida. Feliz año nuevo y una vida muy feliz”, sostuvo.