El nuevo alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, jurará el cargo esta medianoche en una ceremonia privada dentro de una estación de metro histórica y con diseño español, y mañana ofrecerá una investidura en público seguida de una fiesta callejera.

Los dos actos se perfilan como un símbolo de los compromisos de Mamdani con el sistema de transportes de la ciudad, esencial e infrafinanciado, y con los ciudadanos de a pie, sobre todo de clase trabajadora, que han encumbrado al joven político del ala socialista como una fuerza emergente.

En ambos casos, Mamdani cuenta con dos “inspiraciones” que respaldaron su campaña y que además son azotes del presidente Donald Trump: la fiscal estatal Letitia James y el senador Bernie Sanders, que guiarán en el juramento al nuevo alcalde el 31 de diciembre y 1 de enero, respectivamente.

PUBLICIDAD

Como curiosidad, la ceremonia nocturna será en la antigua estación de City Hall (Alcaldía), un espectacular espacio centenario, hoy cerrado al público, en el que el andén, en forma de curva, está enmarcado por las famosas bóvedas de azulejos del ingeniero español Rafael Guastavino.

La estación, cerrada desde 1945, solo es visible en tres codiciadas visitas turísticas al año y su uso para la jura no es una excepción, ya que meramente busca recordar la “ambición” por “transformar la vida de la gente trabajadora” que tenía la ciudad en 1904, cuando se inauguró, según un comunicado.

“Esa ambición no tiene que ser un recuerdo confinado solo a nuestro pasado, ni debe estar aislada solo en los túneles de debajo de la Alcaldía: será el propósito de la administración lo suficientemente afortunada de servir a los neoyorquinos dese el edificio de encima”, dijo Mamdani en la nota.

Esta noche solo estará presente la familia de Mamdani, pero el acto del 1 de enero es público y quiere alejarse de la investidura tradicional, limitada a unos 4,000 invitados. Tampoco fue tradicional la de su predecesor, Eric Adams, que hizo su juramento en la fiesta de Fin de Año en Times Square.

El 1 de enero, Mamdani prestará juramento en las escaleras de la Alcaldía a la 13:00 hora local, en un evento que se retransmitirá en línea y en el que estarán presentes la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, el Defensor del Pueblo de Nueva York, Jumaane Williams, y el contralor electo Mark Levine, entre otras figuras políticas.

PUBLICIDAD

Ocasio-Cortez, que será la encargada de dar el discurso de apertura del evento, fue elogiada por Mamdani como la representante de “un nuevo tipo de política que pone a la gente trabajadora en el centro” y una “socia” durante su campaña, desde las primarias hasta el multitudinario mitín que dio junto a Sanders en octubre.

La posterior ‘Block Party’, o fiesta callejera, discurrirá por la avenida Broadway en el Bajo Manhattan y tendrá zonas o miradores designados “para decenas de miles” de personas que el equipo de Mamdani espera que participen, pese a las temperaturas heladoras previstas el jueves.