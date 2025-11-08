El alcalde electo de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, afirmó este viernes en Puerto Rico que su ciudad pertenece “a todos los que la llaman casa”, en clara oposición a las políticas migratorias del presidente republicano, Donald Trump.

“A aquellos que han sido capaces de soñar, yo soy uno de ellos y espero ahora ser lo que han sido para mí. Alguien que pueda inspirar a la próxima generación de neoyorquinos a entender que ya no tienen que discutir que pertenecen a esa ciudad”, aseveró Mamdani tras rezar junto a decenas de musulmanes en el Centro Islámico de Puerto Rico.

A sus 34 años, el alcalde neoyorquino más joven en más de un siglo, dijo que le han cuestionado muchas veces, ¿qué significa ser el primer alcalde musulmán de Nueva York? y que, para él, es como “un niño joven aprendiendo sobre el Islam”.

Descalzo y de pie junto al imán agradeció a todos los fieles de la sala “por su creencia en la necesidad de un mundo mejor” y abogó por combatir la hambruna en Estados Unidos y el mundo.

“La oración: ‘si hay comida para uno, entonces hay comida para dos. Y si hay comida para dos, entonces hay comida para cuatro’. Nos recuerda que es una elección suprimir la cantidad de comida de alguien y se puede cambiar para asegurarnos de que todos estemos alimentados”, dijo Mamdani.

“Ahora es el momento para cada neoyorquino en la ciudad más rica, en el país más rico, en la historia del mundo, para poder comer, para poder alimentar a sus familias, para poder ser libre y para ser alimentados”, enfatizó.

Mamdani repartió comida en las inmediaciones de la mezquita, rodeado de fanáticos que le pedían fotos, le felicitaban por su victoria en las elecciones y portaban carteles que rezaban: ‘Zohran for New York city’.

“Quiero decirles que mientras luchamos por los trabajadores en Nueva York, sabemos que no es diferente la lucha aquí en Puerto Rico porque lo que sabemos es que Puerto Rico no se vende y decimos lo mismo de Nueva York, no se vende”, subrayó.

Tras ganar esta semana las elecciones para la Alcaldía de Nueva York, Mamdani se encuentra en Puerto Rico con motivo de la conferencia SOMOS, que reúne anualmente a políticos hispanos y neoyorquinos.

SOMOS es una organización no partidista y sin fines de lucro que une a la comunidad latina, promoviendo la conciencia y la acción para mejorar el estatus socioeconómico y cívico de los latinos dentro y fuera del estado de Nueva York, en colaboración con la Asamblea Estatal de Nueva York.