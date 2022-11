Anuel AA y Yailin “la más viral” pusieron fin a los rumores de embarazo mostrando finalmente que, en efecto, la rapera está encinta.

Mediante un “gender reveal” que la joven compartió en Instagram, dejaron saber que tendrán una niña.

“Voy a ser papá. ¡Hoy vamos a saber si es niño o niña! Que Dios bendiga a todas las familias en el mundo entero. Te amo”, expresó el boricua en Instagram.

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí, me siento súper feliz, la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo, no tengo palabras, aquí tu papi y yo te hicimos con mucho amor, estamos esperando tu llegada mi gordita”, compartió la dominicana.

PUBLICIDAD

La pareja se casó en verano pasado tras confirmar su romance a principios de este año.

Anuel es papá de un niño, fruto de su relación con Astrid Cuevas. En agosto pasado trascendió que Cuevas lo demandó ante el Tribunal de Primera Instancia de Familia y Menores por presuntamente ser un padre ausente.