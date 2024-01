Anuel le escribió al Ocean Pabón, hijo del locutor radial Jorge Pabón “Molusco”, en “Vanish Mode” (modo desaparición) por Instagram para llamarlo y pedirle perdón por mencionarlo en su más reciente tiraera contra Arcángel.

En la tiraera “Árcangel es chota”, el reguetonero hizo refererencia a un video explícito que se filtró en las redes sociales en mayo del año pasado con el joven de 17 años, alegando que este hizo el mismo para “mandárselo a Austincito”.

El adolescente, en entrevista con su papá por Molusco TV, indicó que Emmanuel Gazmey Santiago, nombre de pila del exponente urbano, se comunicó con él para preguntarle si ha sido víctima de “bullying” tras ser mencionado en dicho tema.

“Me escribió, me dijo: ‘Ocean, quiero hablar contigo, dame tu número’. Obviamente, le di mi número y me llamó. Hablamos y me dijo muchas cosas. Me dijo: ‘Mala mía si te hice sentir mal. Yo lo tiré por pichaera, pa’ que la gente se riera, no lo hice de mala intención’... Realmente, no importa si lo hizo de mala intención, me da igual. Por lo menos tuvo el “approach” de ver si yo estaba bien, porque si yo estaba mal, lo iba a saber también”, expresó el adolescente.

No obstante, Pabón indicó que el intérprete de “Secreto” le propuso que si estaba afrontando acoso por esta situación, que él estaba dispuesto a ofrecerle una entrevista exclusiva “para yo empezar mi plataforma de YouTube” y convertirse en la competencia de su papá.

“Él me habló mierda de ti en la conversación, me habló ‘que tu papá no sabe un carajo, que siempre me tira la mala, yo siempre estuve pa’ él en las entrevistas, que tú te vas en contra de él porque Arcángel te está pagando”, manifestó.

Cuando el locutor le preguntó si se había ilusionado con la oferta, el joven le respondió en la afirmativa, asegurando que le hizo pensar en “los millones de views, y los followers nuevos”, no obstante, este pensó en su familia, por lo que terminó recazando esa oferta.

Estas declaraciones surgen días luego que el trapero comenzará un intercambio de insultos con el veterano reguetonero por las redes sociales, alegando que este no puede abarrotar sus conciertos a capacidad, al tiempo que tiene que depender de sus colegas del género.