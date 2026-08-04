Ariana Grande decidió “aclarar las cosas” durante su concierto del lunes por la noche, luego de que se conociera la noticia de que se tomará un descanso de la vida pública tras concluir su gira “Eternal Sunshine”.

Desde el escenario del United Center de Chicago, Grande dijo a sus fanáticos que “las cosas pueden salirse un poco de proporción” y que su decisión de alejarse del ojo público fue una que había “tomado en silencio hace mucho tiempo”, y no algo “reactivo o impulsivo”.

Leyendo un mensaje desde su teléfono, continuó: “Fue una decisión tomada desde un lugar de reflexión y fortaleza. Y quiero que sepan que muchas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo”.

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El domingo, los productores de una puesta en escena en Londres del musical “Sunday in the Park With George”, de Stephen Sondheim, anunciaron que Grande se retiró del elenco de la producción, cuyo estreno está previsto para 2027 en el teatro Barbican.

La reciente ruptura de Grande con su coprotagonista de “Wicked”, Ethan Slater, la gira en curso y el lanzamiento la semana pasada de su álbum “Petal” han alimentado una ola de especulaciones en internet sobre su salud y apariencia. Anteriormente, la cantante había expresado su incomodidad con las conversaciones públicas sobre su peso y, en un video publicado en TikTok en 2023, afirmó: “Creo que deberíamos ser más amables y sentirnos menos cómodos comentando sobre el cuerpo de otras personas, sin importar cuál sea”.

Un representante de Grande dijo a la revista People que la cantante, de 33 años, “dará un paso atrás de la vida pública una vez complete la gira ‘Eternal Sunshine’“.

“Está deseando terminar la gira y hacerlo por todo lo alto, de manera saludable y feliz, para luego tomarse un descanso más que merecido de las actividades y apariciones públicas, las cuales han provocado un escrutinio constante e interminable”, indicó el comunicado.

Un representante de Grande no ofreció comentarios adicionales a The Associated Press.

Al continuar sus declaraciones desde el escenario el lunes, Grande dijo que sabe que muchos de sus seguidores están preocupados porque creen que “la negatividad estaba arruinando las cosas” para ella, pero aseguró que ocurre todo lo contrario.

“Varias cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo: es necesario establecer límites, los seres humanos a veces necesitan un descanso y, al mismo tiempo, esta ha sido y seguirá siendo la mejor experiencia de mi vida profesional y creativa”, dijo a sus fanáticos, quienes respondieron con una ovación.

La gira “Eternal Sunshine” está programada para concluir el 1 de septiembre en Londres, tras una residencia de 10 noches en la emblemática arena O2.