El reconocido actor mexicano Alfredo Adame estuvo involucrado una vez más en controversias por su peculiar estilo de expresar lo que piensa, sin filtro.

El artista, quien participó de la cuarta edición del reality “La Casa de los Famosos” (Telemundo) volvió a ser noticia este vienes tras ser señalado por agredir verbalmente a un periodista.

El también denominado “El Golden Boy” compartió el suceso a través de su cuenta de Instagram. En un video, mencionó que estaría sin teléfono por unas horas, debido a que fue enviado al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social “Torito “.

“Voy al centro de reclusión temporal llamado el Torito aquí en la Ciudad de México. Me tengo que meter seis horas porque le menté la madre a un periodista y la juez me puso seis horas de arresto. Entonces, ahorita tengo que ir voluntariamente a meterme seis horas al Torito”, dijo entre risas. “Si no estuchan de mí en la mañana, hasta la tarde me comunico. Voy de recluso al Torito”.

De acuerdo con el portal de farádula TV Y Novelas, al periodista que insultó es Gustavo Adolfo Infante, quien en el programa “Sale el Sol” informó que la detención ocurrió por ofenderlo a él y a su mamá.

“Fue por los insultos en contra de mi mamá y en contra de un servidor. Lo arrestaron por orden de un juez de control por incumplimiento a las medidas que impusieron por seguir agrediendo e insultando a mi mamá y a mí”, expresó Gustavo Adolfo Infante.

El actor, quien cuenta con una sólida trayectoria actoral, ha estado involucrado en diversos escándalos que incluyen pelearse en la calle hasta los golpes con otras personas.

Durante su paso por “La Casa de los Famosos”, en un inicio provocó controversias por su postura de rechazo hacia la empresaria puertorriqueña Maripily. Pero luego se mostró como uno de sus principales defensores.