El actor Brandon ‘Bug’ Hall, recordado por su papel de Alfalfa en la película ‘Los pequeños traviesos’ (1994), fue detenido el pasado 13 de Abril en el estado de Ohio, en un caso que ha generado atención entre seguidores del cine noventero.

De acuerdo con registros judiciales divulgados por TMZ, el arresto se produjo por no presentarse ante una audiencia programada por la justicia. La citación estaba fijada para el 31 de diciembre de 2024, pero el actor no acudió, lo que derivó en la emisión de una orden de arresto en su contra.

El origen del proceso se remonta a un hecho ocurrido el 29 de octubre de 2024, cuando Hall fue notificado por una infracción de tránsito relacionada con la conducción de un vehículo sin seguro de responsabilidad civil, una falta que en ese estado obliga a comparecer ante las autoridades.

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Tras no atender el llamado judicial, el caso escaló hasta convertirse en un asunto penal menor, lo que llevó a su detención en los últimos días. Según la información disponible, el actor ya no se encuentra bajo custodia, luego de que se adelantara el procedimiento correspondiente.

El episodio volvió a poner en el radar público a quien en su infancia alcanzó notoriedad por interpretar a uno de los personajes más recordados de una de las comedias familiares más populares de los años noventa. Su participación en la película noventera lo convirtió en una figura reconocida en la industria desde muy joven.

Sin embargo, su trayectoria posterior tomó un rumbo distinto al de otros actores infantiles. Con el paso de los años, Hall se alejó de los grandes proyectos de Hollywood y redujo notablemente sus apariciones en pantalla, optando por un estilo de vida más reservado.

Este no es el primer episodio legal en el que se ve involucrado. En 2020, el actor fue detenido en Texas en un caso relacionado con el uso indebido de sustancias químicas, lo que en su momento también generó atención mediática.

En años recientes, Hall ha manifestado públicamente cambios profundos en su estilo de vida, incluyendo un giro hacia prácticas religiosas y una vida alejada del entorno tradicional del entretenimiento. Actualmente reside en una zona rural de Arkansas junto a su familia.

El reciente arresto, a pesar de estar vinculado a una falta menor, ha reactivado el interés sobre su situación actual y su historia personal, marcada por el contraste entre la fama temprana y una vida posterior lejos de los reflectores.