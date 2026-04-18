El influencer Braden Peters, conocido como Clavicular, reapareció en redes sociales tras haber sido hospitalizado el pasado 15 de abril por una presunta sobredosis.

Peters, de 20 años, es un creador de contenido enfocado en el “looksmaxxing”, una tendencia centrada en maximizar la apariencia física a través de rutinas estéticas, consejos de imagen y estilo de vida.

A través de una publicación en su cuenta de X, en la que aparece con el rostro ensangrentado, Clavicular describió el episodio como una experiencia “brutal” y reflexionó sobre su consumo de sustancias, señalando que las utiliza como un escape.

PUBLICIDAD

Clavicular. ( Redes )

“Acabo de llegar a casa, eso fue brutal. Todas las sustancias son solo un escape para intentar sentirme neurotípico mientras estoy en público, pero obviamente eso no es una solución real. La peor parte de esta noche fue mi cara cayendo de la máscara de soporte vital”, escribió.

El incidente ocurrió durante una transmisión en vivo en un centro comercial, donde el influencer comenzó a comportarse de manera incoherente antes de quedar prácticamente inconsciente. Sus acompañantes apagaron la transmisión y lo trasladaron de inmediato a un hospital.

Uno de ellos contó previamente que el deterioro de Clavicular fue repentino, pasando de estar conversando a no responder en cuestión de segundos.