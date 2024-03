Pedro Luis João Figueira Álvarez, reconocida como La Divaza, se ha convertido en un fenómeno de las redes sociales y el entretenimiento. Su viaje desde las calles de Maracay, Venezuela, hasta el escenario de La Casa de los Famosos es una historia que ha captado la atención de millones en toda América Latina. En la cuarta edición del famoso reality show, se convirtió en una de las participantes más destacadas e incluso abrió su corazón para contar cómo la deportaron de Estados Unidos.

Nacido como Pedro en Maracay, Venezuela, La Divaza se destacó desde sus inicios en YouTube, donde comenzó a compartir contenido diverso. Con su peculiar manera de presentar temas, se convirtió en uno de los primeros youtubers venezolanos en alcanzar popularidad internacional. Actualmente, tiene 26 años y es parte del elenco del popular show de Telemundo.

Hace poco más de ocho años relataba lo que sucedía en Venezuela con la escasez del agua o también hacía críticas a la situación política y social de su país natal. Su popularidad creció en internet mientras comenzaba sus estudios en Comunicación Social en la Universidad privada Andrés Bello de Caracas. También, bajo el título “la triste realidad de Venezuela”, relató su historia y las dificultades para conseguir comida, lo que lo motivó a migrar al extranjero y continuar con sus contenidos, principalmente en tono humorístico. Este video en particular, alcanzó los 4.6 millones de vistas.

Primero quiso llegar a Estados Unidos, pero las cosas no resultaron como esperaba. En una actividad dentro del actual reality de La Casa de los Famosos, manifestó: “Estaba muy triste, porque yo de Venezuela me había ido para EE.UU. y me fui con tantos sueños”. En un breve relato, La Divaza describió que la detuvieron luego de que le preguntaran si tenía intenciones de vivir en ese país y ella contestara que sí: “Respondí sincera, respondí honesta”.

Los agentes fronterizos la llevaron a permanecer 72 horas tras las rejas, situación que describió como “los peores días” de su vida. Después de ese momento, se quedó en México, donde reside actualmente. Su participación en La Casa de los Famosos no solo ha demostrado su versatilidad como artista, sino también otras facetas de su vida.

El éxito de La Divaza en YouTube

El canal de comunicación donde todo comenzó para esta estrella de la era digital, se mantiene como su red predilecta: YouTube. Pese a que el principal está bajo su nombre artístico, tiene otro canal llamado Keeping Up With La Divaza, donde emite su podcast Radio Divaza en colaboración con su amigo e influencer José Gregorio Santos, conocido como La José.

En su camino en YouTube ha tenido reconocimientos. Con más de 10.4 millones de suscriptores, recibió numerosos galardones. Desde el Silver Creator Award, otorgado a los creadores que alcanzan los 100 mil suscriptores, hasta el Diamond Creator Award, reservado para aquellos que superan los 10 millones de suscriptores.

Su última producción, antes de ser parte de La Casa de los Famosos, fue una crítica contundente hacia los premios Grammy del 2023, con 1.5 millones de vistas.