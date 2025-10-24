La cantante escocesa Susan Boyle, de 64 años, reapareció públicamente con un renovado estilo que dejó impactados a sus seguidores.

La artista asistió a la alfombra roja de los premios Pride of Britain, realizados en el Grosvenor House Hotel de Londres, mostrando una imagen muy distinta a la que el público recuerda de sus días en Britain’s Got Talent.

Vestida con un atuendo blanco y negro de manga larga, complementado con un chal de piel sintética y un collar de perlas, Boyle mostró una versión más sofisticada de sí misma.

Desde sus redes sociales compartió fotografías del evento y escribió: “¡Qué noche tan maravillosa en los Premios Orgullo de Gran Bretaña! Fue un gran honor homenajear a tantas personas verdaderamente inspiradoras. Todos lucieron fabulosos, y fue un placer encontrarme con algunas caras conocidas, incluyendo a la brillante Anne Hegerty (soy una gran fan de The Chase)”.

Luego añadió: “Una noche llena de orgullo, alegría y admiración por algunos héroes increíbles”.

Un cambio que sorprendió a sus seguidores

Los comentarios de los fanáticos no se hicieron esperar. Aunque muchos destacaron lo bien que se veía la cantante, el foco principal fue su nuevo corte bob rubio con flequillo.

“Estás preciosa, Susan. Me encanta tu pelo, te queda genial”, escribió una admiradora. Otro usuario comentó: “Señorita, su bob es FUEGO”, mientras que un tercero expresó: “Mi tipo de diva”.

Sus publicaciones anteriores ya mostraban un cambio progresivo en su apariencia, con un cabello más corto y liso, pero ahora el rubio claro se ha convertido en su sello más reciente.

De fenómeno mundial a ícono de superación

Susan Boyle se convirtió en un fenómeno internacional en 2009, cuando sorprendió al jurado y al público con su interpretación de I Dreamed a Dream, de Los Miserables, durante su audición en Britain’s Got Talent. Su presentación se volvió viral y la llevó a vender más de 25 millones de discos en todo el mundo, consolidándola como una de las artistas más reconocidas salidas de un concurso televisivo.

En 2013, Boyle reveló que había sido diagnosticada con síndrome de Asperger, una forma de autismo de alto funcionamiento. En entrevista con The Guardian, afirmó: “No hará ninguna diferencia en mi vida. Es simplemente una condición con la que tengo que vivir y superarla”. La artista también ha sido abierta sobre sus luchas con la depresión, asegurando que sus dificultades no la detendrán en su carrera.

En 2022, su salud volvió a estar en riesgo cuando sufrió un derrame cerebral. Sin embargo, logró recuperarse y regresar a la música. En ese momento compartió: “Regresé al estudio de grabación por primera vez en seis años, algo que me dijeron que tal vez nunca volvería a lograr. ¡Pero aquí estamos, en mi lugar feliz! Quiero agradecer a mi manager, Geraldine, por ser mi apoyo incondicional en todo momento y por ayudarme a volver a donde pertenezco. Mil gracias”.

Con su nueva imagen y renovada energía, Susan Boyle demuestra que sigue siendo un símbolo de resiliencia y pasión por la música, manteniéndose fiel a la esencia que la convirtió en una inspiración mundial.