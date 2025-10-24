El cantante urbano Jay Wheeler se prepara para llevar emoción con mucho “flow” con el lanzamiento de su nuevo sencillo “F.O.M.O.”

Fiel a su estilo, el cantante boricua aspira a presentar una apuesta donde explora el dolor de darse cuenta que un amor perdido que se espaca, combinando su sensibilidad con sonidos que se sienten tanto íntimos, como cinematográficos.

Escrita por Jay Wheeler y Kenneth Feliciano (KENNYY), y producida por Kevin Omar Ortiz y Manuel García Berlingeri, la canción refleja la necesidad desesperada de sentir una conexión emocional, de escuchar algo de esa persona cuya presencia permanece como un fantasma en la memoria.

El video musical, dirigido por el galardonado colectivo FilmHeads, persigue transmitir una emoción cruda desde las calles de su natal Puerto Rico.

Este nuevo lanzamiento se da una semana que Jay Wheeler diera vida a su álbum Girasoles con dos presentaciones completamente vendidas en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, sumando un total de ocho shows “sold out” del galardonado artista en el recinto más importante de su país.

Durante tres horas, el boricua interpretó más de cuarenta canciones que recorren toda su carrera, desde los éxitos de su más recientes producciones, hasta los clásicos que han marcado su trayectoria artística.

En este concierto, Wheeler recibió en varias ocasiones a una orquesta sinfónica de 20 músicos, compuesta por estudiantes de la Escuela Libre de Música y el Conservatorio de Música de Puerto Rico.

El artista puertorriqueño multi-platino está nominado a los premios Latin Grammy 2025 en la categoría de “Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana” por su tema “Roma”, reafirmando así su posición como una de las voces más versátiles y emocionalmente resonantes de la música latina.

“Roma” forma parte de su octavo álbum de estudio, “Girasoles”, el cual ha superado los 160 millones de reproducciones a nivel global, conectando con sus fanáticos a través de canciones como “Una Como Tú,” “No Sé Qué Me Queda (NSQMQ),” “Abrázame Fuerte” y “Nota”, una colaboración con Omar Courtz, que por sí sola ha sobrepasado los 40 millones de reproducciones en las plataformas digitales.