Bad Bunny lanzó una contundente frase durante su presentación como anfitrión en Saturday Night Live (SNL):“Si no entendieron lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender”. Con estas palabras, el artista puertorriqueño respondió con humor a las críticas que ha recibido por ser el encargado del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, que planea realizar íntegramente en español.

El intérprete de “Tití me preguntó” abordó el tema durante su monólogo, combinando bromas con un mensaje de orgullo latino.“Todos los latinos y latinas en el mundo entero y aquí en los Estados Unidos… más que un logro mío, es un logro de todos”, expresó en español, ante la ovación del público en el estudio de Nueva York.

Bad Bunny speaks about his Super Bowl performance in Spanish at end of SNL monologue:



La presentación de Bad Bunny en el Super Bowl marcará un momento histórico al convertirse enel primer artista en ofrecer un show completamente en español en el evento deportivo más visto del país.Sin embargo, su participación ha generado reacciones divididas, especialmente entre sectores conservadores que cuestionan su elección.

Además de las críticas, surgieron rumores sobre posibles operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el evento. Ante la preocupación, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que el Departamento de Seguridad Nacional “garantizará la seguridad” del Super Bowl, aunque no precisó si se realizarán controles migratorios.

El tema también fue motivo de sátira en SNL. En el segmento “Weekend Update”, el comediante Michael Che bromeó: “Un asesor de Trump dijo que agentes de ICE asistirán al Super Bowl después de que se anunciara que Bad Bunny actuaría en el medio tiempo. Ya saben, para atraer a todos esos trabajadores agrícolas que pueden permitirse entradas para el Super Bowl”.

La participación del boricua en el programa coincidió con el cierre de su exitosa residencia de 31 conciertos en Puerto Rico. En su segunda vez como presentador de SNL, compartió escenario con la cantante Doja Cat, invitada musical de la noche.