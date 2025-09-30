Los Ángeles. La selección de Bad Bunny para encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es más que música.

El movimiento señala un foco cultural para la identidad latina en el evento televisivo más visto de Estados Unidos. También plantea nuevas preguntas sobre cuánto espacio habrá para su simbolismo característico y comentario social, incluida su crítica pasada al presidente Donald Trump, dado el historial de la NFL de mantener las actuaciones estrictamente controladas.

A continuación, algunos puntos clave sobre la selección.

Bad Bunny is the Super Bowl LX halftime performer, he announced on social media. pic.twitter.com/ofmaH5ohLH — SportsCenter (@SportsCenter) September 29, 2025

Cómo se organiza el espectáculo

El espectáculo de medio tiempo es una colaboración entre la NFL, Roc Nation y Apple Music.

Roc Nation, la compañía de entretenimiento de Jay-Z, ha curado a los artistas desde 2019 y regresa junto al veterano productor Jesse Collins. Apple Music distribuye la actuación, mientras que la NFL controla en última instancia el escenario, la transmisión y la marca.

Los artistas no reciben un cheque por actuar. Sin embargo, su recompensa es la exposición global. Ese desequilibrio le da a la liga influencia, aunque la historia muestra que las estrellas de alto poder a veces desafían las restricciones de la liga.

“What I’m feeling goes beyond myself,” Bad Bunny said in a statement. “It’s for those who came before me and ran countless yards so I could come in and score a touchdown… this is for my people, my culture, and our history. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL… pic.twitter.com/Br1MkpoWxx — Bruno Mars (@BrunoMars) September 29, 2025

Un escenario con límites

La NFL tiene un historial de rechazar cuando los artistas se vuelven políticos. Sin embargo, algunos artistas no siempre cumplen.

• En 2020, la liga pidió a Jennifer López que cortara un segmento que presentaba a niños en jaulas, una crítica a las políticas de inmigración de Estados Unidos. Ella se negó.

• En 2022, se informó que se aconsejó a Dr. Dre y Eminem que no se arrodillaran ni hicieran referencia a la policía, pero siguieron adelante.

• La rapera M.I.A. mostró el dedo medio durante el set de Madonna, ganándose una multa considerable en 2012. Ella y la NFL finalmente llegaron a un acuerdo que puso fin a su disputa multimillonaria un par de años después.

“Politicians are not superstars. They are not people who are there for you to take a selfie with them, they are your employees. Don’t idolize them.”



- Bad Bunny, 2024 pic.twitter.com/IIHWMprTRl — Bad Bunny HQ (@BBPRTV) September 29, 2025

Por qué Bad Bunny importa

Aunque Bad Bunny es un conocido creador de éxitos, también es un artista que vincula su música con la identidad puertorriqueña, la política colonial y las luchas de los inmigrantes. Su anuncio del Super Bowl incluyó una dedicación contundente: “Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia”.

Eso por sí solo prepara el escenario para una actuación que podría llevar significados complejos más allá del espectáculo.

En su carrera, Bad Bunny se ha convertido en uno de los artistas más reproducidos del mundo con álbumes como “Un verano sin ti”, un disco completamente en español.

El artista de 31 años, cuyo nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, ha ganado tres Grammy y 12 Latin Grammy. Se ha convertido en un embajador global de la música latina, ha protagonizado películas como “Bullet Train” (“Tren bala”), “Caught Stealing” (“Atrapado robando”) y “Happy Gilmore 2”, y ha colaborado con las principales casas de moda. Llega a los Latin Grammy de noviembre como el principal nominado con 12, menciones destronando al productor y compositor Édgar Barrera.

Bad Bunny vs. Trump

Bad Bunny ha sido vocal en su oposición a Trump y sus políticas. En las últimas semanas de la campaña de 2024, apoyó a la exvicepresidenta Kamala Harris después de que un comediante en el mitin de Trump en el Madison Square Garden se burlara de Puerto Rico como una “isla flotante de basura”.

Días después, Bad Bunny publicó un video mostrando las playas y artistas de Puerto Rico, subtitulado simplemente: “basura”.

Desde que Trump asumió el cargo, la crítica de Bad Bunny no ha disminuido. Este año, compartió un video en Instagram que parecía mostrar a agentes de inmigración realizando arrestos en Puerto Rico, con la voz detrás de la cámara maldiciendo a los agentes.

El 4 de julio, lanzó el video de “NUEVAYoL”, con una voz similar a la de Trump disculpándose con los inmigrantes: “Este país no es nada sin los inmigrantes”.

Bad Bunny también cambió su estrategia de gira. Las primeras nueve noches de su residencia de 31 shows en Puerto Rico fueron únicamente para residentes de la isla, y omitió paradas de gira en Estados Unidos.

“Había el problema de que el (expletivo) ICE podría estar afuera”, dijo a la revista i-D sobre su temor de redadas en sus conciertos. Desde entonces, ha sumado fechas a su en América Latina, Europa, Asia y Australia.

Pero el domingo, antes de que Bad Bunny hiciera el anuncio del Super Bowl, dijo: “He estado pensando en esto estos días, y después de discutirlo con mi equipo, creo que haré solo una fecha en Estados Unidos”.

Una reacción dividida

El anuncio del medio tiempo ya ha generado respuestas divididas. El gobernador de California, Gavin Newsom, celebró la contratación, escribiendo en X: “California está emocionada de darte la bienvenida al Super Bowl LX”.

Algunos influencers alineados con Make America Great Again fueron rápidos en rechazarlo.

Ryan Fournier, presidente de Students for Trump, dijo que “quien elija a estas personas debería ser despedido”.

El presentador de pódcast conservador Benny Johnson llamó a Bad Bunny un “gran odiador de Trump” y “activista anti-ICE”, y criticó que no tenga canciones en inglés.

Bad Bunny ha ignorado durante mucho tiempo tales críticas. Cuando The New York Times le preguntó a principios de este año cómo se sentía acerca de los fanáticos que no entienden sus letras, cantó al micrófono: “No me importa”.

La atención de Trump a los deportes y cultura

Trump tiene un largo historial de insertar política en los deportes. Ha presionado para la inducción de Pete Rose al Salón de la Fama, amenazó con bloquear el nuevo acuerdo del estadio de Washington si el equipo no restauraba su antiguo nombre, y frecuentemente usó eventos deportivos como plataformas políticas.

Los movimientos son parte de sus esfuerzos más amplios para moldear el estado de ánimo cultural del país, opinando sobre artistas y empresas por igual. Criticó al presentador nocturno Jimmy Kimmel, cuyo programa enfrentó brevemente una suspensión después de que la administración Trump señalara posibles repercusiones tras comentarios en el contexto del asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

También reavivó su larga disputa con Rosie O’Donnell, diciendo a principios de este año que estaba considerando “quitarle” su ciudadanía estadounidense después de que ella criticara sus propuestas de recortes de gastos.

Y el mes pasado, Trump se insertó en la reacción contra el nuevo logo de Cracker Barrel, publicando en Truth Social que la compañía debería quedarse con su antiguo diseño. Cuando la cadena cambió de rumbo, celebró la decisión como una victoria personal.

Lo que está en juego

Para Bad Bunny, el espectáculo de medio tiempo es el escenario definitivo para mostrar su música, herencia e influencia global. Para la NFL y Apple Music, es un acto de equilibrio: ofrecer un espectáculo que celebre la diversidad sin encender controversias que asusten a los anunciantes.

Si Bad Bunny se centra estrictamente en el espectáculo, el momento podría ser histórico para la música latina. Si incorpora simbolismo político, podría convertirse en una de las actuaciones de medio tiempo más analizadas en la historia del Super Bowl.