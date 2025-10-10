En medio de la polémica por su elección para encabezar el show del Super Bowl 2026, Bad Bunny compartió en sus historias de Instagram dos videos de seguidores en Estados Unidos que cantaban sus canciones en español.

Este gesto fue interpretado por algunos como una respuesta simbólica a Donald Trump, quien cuestionó su elección como figura central del show.

Los videos en español de Bad Bunny y su mensaje a favor de los migrantes en EE.UU.

Los videos que Bad Bunny publicó en sus historias de Instagram el 8 de octubre muestran a fanáticos estadounidenses mientras cantan en español cada verso de “Baile inolvidable”, una de las canciones más destacadas de su álbum Debí Tirar Más Fotos.

Aunque no escribió ningún comentario, el gesto se entendió como una reafirmación cultural frente a los ataques políticos y una demostración de que su música conecta con públicos más allá del idioma.

Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl, programado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.

La presidenta del comité organizador, Zaileen Janmohamed, declaró al New York Times: “Estamos seguros de que Bad Bunny ofrecerá una experiencia inolvidable que mostrará el espíritu y la diversidad de nuestra región”. La NFL, Apple Music y Roc Nation, la empresa fundada por Jay-Z, son las entidades responsables de la producción del espectáculo, según el mismo medio.

Las críticas republicanas contra Bad Bunny por el Super Bowl 2026

En la entrevista con Newsmax citada por The New York Times, Trump calificó la decisión de la NFL como “absolutamente ridícula” y sostuvo que “algún promotor contratado” fue el responsable de seleccionarlo. El presidente agregó: “No sé quién es, no sé por qué lo hacen, es una locura”.

De acuerdo con The New York Times, el comentario formó parte de una serie de críticas de Trump hacia artistas que representan a la comunidad latina y a la diversidad cultural en Estados Unidos. El diario recordó que Bad Bunny ha cuestionado las políticas migratorias del mandatario y su manejo del huracán María en Puerto Rico.

En 2017, el cantante repudió públicamente la respuesta del gobierno federal ante la catástrofe y, en 2024, respaldó la candidatura de Kamala Harris. Ambos episodios marcaron el inicio de una relación tensa con el entorno republicano.

USA Today informó que Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, se sumó a las críticas al considerar que el Super Bowl “debería haber elegido a un cantante de country”. Johnson mencionó a Lee Greenwood, autor de “God Bless the U.S.A.”, como “la opción más adecuada para el público estadounidense”.

A esas declaraciones se agregaron las de Corey Lewandowski, exjefe de campaña de Trump, quien advirtió que agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estarán presentes durante el espectáculo. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a la liga de “débil” por incluir a Bad Bunny, según el mismo medio.

La expiloto de carreras y presentadora Danica Patrick, reconocida simpatizante de Donald Trump, también fue una de las voces críticas al ironizar sobre la elección del puertorriqueño como figura central del show. “Oh, qué divertido”, escribió en su cuenta de X el 29 de septiembre, y agregó luego: “No se deberían permitir canciones que no estén en inglés en uno de los eventos televisivos de mayor audiencia del año”.

En la misma línea, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, también había criticado la designación del artista boricua y propuso reemplazarlo por el cantante de country Jason Aldean. “Yo voto por que consigamos a Jason Aldean y llevemos algo de patriotismo a un país que lo necesita desesperadamente”, escribió en su perfil de X el 29 de septiembre. Paxton justificó su comentario en alusión a que Bad Bunny había suspendido sus conciertos en Estados Unidos tras las redadas migratorias impulsadas por la administración Trump. “El Super Bowl debería ser una celebración de nuestros valores”, sostuvo el funcionario.

La respuesta del artista en Saturday Night Live

El 4 de octubre, Bad Bunny fue anfitrión del estreno de la temporada 51 de Saturday Night Live. Durante su monólogo, respondió con ironía a las críticas: “Estoy muy feliz y creo que todos lo están, incluso Fox News”, dijo en inglés, antes de cambiar al español: “Esto es más que un logro personal; es un logro para todos los latinos y latinas. Muestra nuestra huella y nuestra contribución a este país, que nadie podrá borrar”.

Según NPR, el artista añadió: “Y si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender”, afirmó.