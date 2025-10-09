Telemundo y Billboard anunciaron que el astro urbano Bad Bunny será reconocido con el premio Billboard Artista del Siglo 21 durante los Premios Billboard de la Música Latina 2025.

El reconocimiento a Benito Antonio Martínez Ocasio con el Billboard Artista Latino del Siglo 21 está apoyado en su dominio “sin precedentes de las listas de Billboard en los últimos 25 años”, describe el comunicado de prensa. Sus álbumes y sencillos multiplatino han redefinido las reglas al encabezar con histórica consistencia las listas Hot Latin Songs y Top Latin Albums. Desde múltiples canciones debutando simultáneamente en los primeros puestos hasta lanzamientos de álbumes que marcaron el centro de la conversación global, su desempeño en las listas estableció un nuevo estándar para la música latina.

El galardón se otorga tomando en cuenta el desempeño en las listas Top Latin Albums y Hot Latin Songs de Billboard durante los primeros 25 años del siglo. La premiación de mayor trayectoria y prestigio en la música latina se transmitirá en vivo por Telemundo el jueves 23 de octubre a las 8pm/7c.

Los premios son la gran final de la Semana de la Música Latina de Billboard (Billboard Latin Music Week), que tendrá lugar en Miami del 20 al 24 de octubre de 2025.

Entre los méritos de Bad Bunny se incluyen ser “el artista más escuchado en Spotify a nivel mundial durante tres años consecutivos” y “el récord de la gira con mayor recaudación en un solo año”. Además, logró ser el “primer artista de habla hispana en encabezar Coachella”, y la transmisión global de su último show de la residencia en Puerto Rico, ‘No me quiero ir de aquí’, logró convertirse en la presentación de un solo artista más vista en la historia de Amazon Music.

51 Fotos Ha interpretado temas como "KETU TeCRÉ”, “EL CLúB”, “La santa”, “PIToRRO DE COCO” y “El apagón”, entre otros.

Su influencia se extiende a la moda y el cine: desde copresidir la Met Gala y liderar campañas para marcas globales, hasta protagonizar proyectos cinematográficos con reconocidos directores y actores. Cada paso refuerza su papel como un artista que no solo representa la música latina, sino que redefine cómo el mundo la experimenta. Ya sea en el escenario, en la pantalla o en las calles, sus proyectos innovadores y su individualidad sin concesiones han colocado a Bad Bunny en el centro de la cultura global, consolidando su lugar en la historia.