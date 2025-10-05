La admiración del intérprete urbano Jowell hacia el famoso boricua Bad Bunny no se limita a su éxito internacional en el mundo del entretenimiento. Incluye los momentos en los que lo ha visto tener gestos hacia otros y, como ejemplo, relató una anécdota que ocurrió hace varios años con su clase graduada.

En una entrevista con Primera Hora, el también integrante del dúo Jowell y Randy narró que el “Conejo Malo” los ha tenido muy presentes para invitarlos a muchas de sus presentaciones. Esto parte de la admiración que la voz de “Debí tirar más fotos” manifiesta hacia ambos.

PUBLICIDAD

“Nosotros somos influyentes en lo que fue el desarrollo de Benito como artista, como ser humano, como joven, porque cuando estaba en la escuela superior, él mismo nos ha expresado que Jowell y Randy en ese momento eran los favoritos de todos los estudiantes, de todas las escuelas, que el sueño de ellos era poder tener a Jowell y Randy en el ‘senior prom’ de ellos, que lamentablemente no lo pudieron cumplir porque no alcanzaban la plata en aquel tiempo”, dijo el intérprete a este medio durante una pausa del dúo en su gira por Latinoamérica.

“Pero por el mismo Benito, después de que ellos se graduaron y después de que él hizo la relación directa con nosotros, él mismo se encargó de contratarnos a nosotros y llamaron a toda su clase graduanda”, expuso. El gesto incluyó cubrir los costos de viaje de quienes estaban fuera de Puerto Rico.

“Les hizo una fiesta privada para darles a la clase ese sueño de tener a Jowell y Randy que no pudieron cuando eran estudiantes”, agregó con admiración.

El dúo urbano fue invitado en varias ocasiones por Bad Bunny durante su residencia “No me quiero ir de aquí” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, que se llevó a cabo de julio a septiembre con 30 funciones. El binomio también participó en el show “Una más”, que se transmitió por Prime Video, Amazon Music y el canal oficial de Amazon Music en Twitch, e impuso un nuevo récord como la actuación más vista de un solo artista en Amazon Music.

Jowell destacó el alcance del apoyo del vegabajeño en la carrera artística del dúo, con más de 20 años de trayectoria. “Nos ha puesto un valor enorme en el mercado que nosotros jamás en la vida pensamos”, expuso con afecto.