El exponente urbano Joel Muñoz, conocido en el mundo artístico como Jowell, logró en alianza con el alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, la firma de un contrato para hacer realidad el “Programa de Música y Arte Urbana”. Hace años que el reguetonero ha manifestado su anhelo por contar con un espacio físico para crear lo que ha descrito como un plantel para fortalecer el talento de estudiantes que anhelan sobresalir en la industria de la música.

En el caso del “Programa de Música y Arte Urbana”, se trata de “un innovador esfuerzo que busca fomentar la creatividad, la permanencia escolar y el desarrollo cultural de jóvenes estudiantes de escuela superior”, según describe el comunicado de prensa.

El programa comenzará en enero del año próximo y beneficiará a 175 jóvenes, principalmente de escuelas públicas en los grados de noveno a cuarto año de grado superior. “Los participantes recibirán servicios en horario extendido, tres días a la semana por un mínimo de tres horas diarias, alcanzando un total de nueve horas semanales. El calendario académico contará con 105 días de clases y cada módulo tendrá una duración de 45 horas”, especifica el escrito.

Jowell, quien participa como colaborador de la iniciativa, expresó su entusiasmo. “Cuando yo comencé en la música, no existían programas como este. Aprendimos en la calle, con ensayo y error. Hoy San Juan le está dando a los jóvenes una oportunidad que nosotros no tuvimos: aprender de manera estructurada, con las herramientas correctas y con el respaldo de su ciudad. Estoy seguro de que de aquí saldrán los próximos grandes talentos del género urbano y, más importante aún, jóvenes con nuevas metas y sueños cumplidos”.

El esfuerzo contempla la ejecución de dos fases de trabajo. La primera se enfocará en la adquisición de equipos. “Se adjudicó en agosto de 2025 una subasta a AVL Group por un costo de $624,387 para la compra de equipos especializados que permitirán la implementación del programa”, detalla el comunicado.

La segunda fase se compone del desarrollo de módulos y talleres. “Con la firma de contrato con Editorial Panamericana Inc., por un valor de $620,156.25, se producirá el diseño de siete módulos estructurados” que abarcará las áreas de producción musical, preproducción y postproducción, interpretación y composición, arte gráfico y urbano, manejo y representación de artistas, fotografía y edición, filmación y producción audiovisual y coreografía.

Además del conocimiento académico para potenciar las destrezas técnicas, cada módulo busca “fomentar la autoestima, la disciplina y la motivación para que los estudiantes continúen sus estudios y encuentren nuevas oportunidades dentro de la economía creativa y cultural”.

Romero Lugo manifestó el propósito del programa. “Con este proyecto reafirmamos nuestro compromiso de abrirle puertas a los jóvenes de San Juan para que tengan acceso a oportunidades reales que los inspiren a seguir estudiando y a desarrollarse como líderes de la economía creativa. El Programa de Música y Arte Urbana será un espacio seguro donde podrán expresarse, formarse y descubrir que su talento puede convertirse en una carrera y en un futuro prometedor”, dijo el alcalde de la ciudad capital.

“Seguiremos desarrollando proyectos que respondan a la realidad de nuestra juventud y que les brinden esperanza, motivación y herramientas para alcanzar su máximo potencial. Esta es la visión que tenemos para San Juan; una ciudad que cree en sus jóvenes y los apoya en cada paso hacia su futuro”, agregó el mandatario municipal.

El “Programa de Música y Arte Urbana” buscará fortalecer “la retención escolar, la inclusión educativa y la capacitación en destrezas aplicables al autoempleo y a carreras dentro de la industria cultural”, señala el comunicado.