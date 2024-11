Tras varias semanas de anuncios y mensajes en contra del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD), Bad Bunny respaldó oficialmente este domingo a Juan Dalmau para la gobernación, y a la denominada Alianza de País porque afirma que “el pueblo ha elegido el candidato”.

“Puerto Rico es el que me ha dicho a mí que este 5 de noviembre tenemos que votar por Juan Dalmau y la Alianza”, expresó Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del cantante, quien interpretó la canción “Una Velita” durante el cierre de campaña del proyecto político que reúne al Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

En un discurso que duró más de 20 minutos, el exponente urbano se sinceró al decir que emitió, en 2012, su primer voto por el exgobernador Luis Fortuño, del PNP, y que se crió en un hogar militante en la Palma.

“Mi primer voto fue para uno de los mayores culpables de la deuda que hoy al pueblo le toca pagar, un traidor que dejó a más de 30,000 familias sin empleo, incluyendo la mía. A mí nadie me lo contó; yo lo viví. Yo nací y me crié aquí. Gracias a Dios, fue el primero y el último”, indicó.

“Crecí, me eduqué, aprendí y maduré, y no solamente lo hice yo, sino todas las generaciones que vinieron conmigo. Hoy me llena de orgullo los jóvenes, la juventud, el corazón de este movimiento que sí da un cambio”, agregó el vegabajeño, de 30 años.

9 Fotos El artista interpretó el tema "Una velita" luego de pedir un voto por los candidatos de La Alianza. El evento se llevó a cabo en el Lote 4, detrás del Centro de Convenciones, en Miramar.

Aunque dijo que no suele hacer caso a lo que se comenta de él, en redes sociales, señaló que se cuestiona por qué dicen que no vive en Puerto Rico, pues asegura que siempre ha residido en el archipiélago y que el período que más ha estado fuera de su patria fue el año pasado, cuando estuvo siete meses viajando por trabajo.

En cuanto a su apoyo por la Alianza de País, enfatizó que no estaba en cierre de campaña del junte político porque algún candidato se lo pidiera, más bien, dijo: “A mí me trajo aquí mi corazón”.

“Han inspirado a otras generaciones a también exigir ese cambio. Son los jóvenes, los adultos, los mayores, los que estamos conscientes de que estos dos partidos le han hecho daño a nuestro país, que estos dos partidos, PNP y PPD, que no son opción”, puntualizó.