Bad Bunny parece no tenerle miedo a algo. Más allá de la música, la megaestrella del género urbano se ha destacado en la industria cinematográfica, lo ha dado todo con sus luchas en la World Wresting Entertainment (WWE) y, recientemente, entró al diamante tras participar del All-Star Celebrity Softball Game de la Major League Baseball (MLB).

¿Pero qué tal si se atreve a jugar tenis contra Mónica Puig? Esa fue una de las preguntas que le hizo la misma medallista olímpica, quien labora ahora como reportera para ESPN Deportes, al “Conejo Malo” tras culminar el partido especial que se llevó a cabo en el Dodger Stadium de Los Ángeles, California.

“¿De atreverme? ¡Yo voy! ¿De ganar algo? Son otros veinte (pesos)”, respondió entre risas el cantante, quien destacó sentir “orgullo” por compartir el espacio con la deportista.

Por otro lado, el intérprete de “Titi me preguntó” indicó que, pese a que su meta de vida ha sido convertirse en artista, este siempre ha sido un amante al deporte.

“Nunca lo practiqué y no me considero el mejor en eso. No es mi área, pero es algo que me apasiona, me la vivo con todos los deportes, me gusta verlo. Hay mucha pasión, al igual que la música, y por eso los mezclo”, respondió Benito Martínez Ocasio.

Mientras tanto, tras su participación en el partido estelar que coordinó la liga de béisbol estadounidense, Bad Bunny expusó que no sabía que iba disfrutar el evento que contó con la participación de figuras como los actores Bryan Craston (Breaking Bad, Malcolm in the Middle), JK Simmons (Invincible, Whiplash), Simu Liu (Shang Chi and the Legend of the Ten Rings), la influencer Jojo Siwa y el director creavito de la casa de moda Fear of God, Jerry Lorenzo.

“No sabía que venía tanta gente para acá a verme a este juego. De verdad, pa’ mí estuvo brutal, me lo disfruté mucho. Súper linda la vibra entera del Dodger Stadium”, manifestó el artista boricua.