Bad Bunny se ha convertido en uno de los cantantes del género urbano más cotizados y reconocidos de la actualidad. Su repercusión mediática ha hecho que se posicione en lo alto del mundo musical, pero también en la industria del cine, pues logró debutar en Hollywood con su papel en la película ‘Tren bala.

Actualmente, el músico puertorriqueño se encuentra realizando su gira artística ‘World Hottest Tour’, en la cual sufrió un accidente cuando se encontraba realizando una de sus presentaciones en vivo el pasado 23 de agosto.

El show, que se realizó en el auditorio Nationals Park de Washigton D.C, debía posicionar una plataforma elevada sobre el escenario, de dónde debía salir el músico; no obstante, uno de los arneses de seguridad se trabó y Benito, nombre de pila del artista, no pudo realizar su presentación porque quedó atorado en los cables.

El equipo de logística tuvo que dar reversa a la tarima aérea en forma de palmera para solucionar el problema, por lo que el espectáculo fue detenido por unos minutos. Algunos asistentes al evento grabaron los hechos, que fueron viralizados rápidamente en las diferentes plataformas digitales.

Algunos usuarios de internet, sorprendidos por lo que había sucedido, no se abstuvieron de comentar y dejaron algunos mensajes dando su punto de vista en el portal de Instagram ‘Rehismes’, que publicó las grabaciones en su perfil.

“Menos mal la falla no fue que la isla le diera en la cabeza a la gente”, “Menos mal no le pasó nada al conejito”, “Por lo menos se le enredó en el cuerpo y no se le zafó a esa altura”, “te amo tanto” y “caía encima de la gente, ¿no?”, fueron algunas de las interacciones de internautas.