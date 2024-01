A pesar que la relación entre Bad Bunny y Kendall Jenner culminó en diciembre, algunos medios aseguran que el reguetonero boricua y la modelo estadounidense “han salido unas cuantas veces” despúes de su separación.

Según un artículo de la revista de farándula US Weekly, amistades de la integrante de la dinastía Kardashian-Jenner aseguran que no están sorprendidos del reencuentro que esta tuvo con el intérprete de “No me quiero casar” dado que ella “tiene un hábito de regresar con sus exparejas”. Una fuente, bajo anonimato, aseguró a dicho medio que este junte “no es tipo de situación donde ellos no se reconciliaron de lleno, pero que han salido unas cuantas veces desde que se separaron el mes pasado”.

Jenner y el Conejo Malo fueron captados juntos por primera vez en febrero del año pasado, e hicieron su relación oficial con su aparición en la presentación de la colección de mujeres de Gucci en septiembre de 2023, donde el diseñador Sabato di Sarno debutó como director creativo.

A pesar que ambos se vieron juntos en diversas ocasiones, ninguno discutió su relación en público. Sin embargo, no fue a finales del año anterior que se dio a conocer la ruptura, asegurando que el mismo no fue una sorpresa dado que “no veían que la relación llegara lejos comoquiera”.