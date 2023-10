El cantante puertorriqueño Bad Bunny se convirtió este fin de semana en tío luego que la novia de uno de sus hermanos pariera un hermoso bebé.

La noticia se dio a conocer luego que Gabriela Basden, pareja actual de Bernie Martínez Ocasio -hermano del medio de la megaestrella urbana-, compartiera en su cuenta de Instagram una foto del recién nacido.

“✨Maison Gabriel✨ el amor de mi vida”, escribió Basden sobre su crío, quien aparece todo acurrucado en la imagen, luciendo un minúsculo “mohawk”.

Hace tres días, la pareja reveló unas hermosas imágenes a través de la cuenta de Instagram picsdelacam, las cuales aparece la joven mostrando su barriga, acompañados del bajante con el nombre del pequeño.

PUBLICIDAD

A pesar que la revelación de esta nueva etapa para los nuevos padres se dio a conocer recientemente, el intérprete de “Monaco” ya había adelantado el nombre de su sobrino, al igual que los de sus hermanos, al final del tema “Acho PR”.

Dicha canción forma parte de su álbum más reciente “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, que se convirtió en el álbum más escuchado en su día de estreno en la aplicación de streaming Spotify.

”Quisiera por siempre abrazar a Benito e Isabel

Siempre estar pa’ Bernie y pa’ Bysael, je

Aprender, crecer, madurar, envejecer

Tener la confianza en mi son de tre’

No, no, no, ¿qué fue, Gabriel? Ja, ja

Ey. Dios te bendiga”, cantó el vegabajeño.

El mes pasado, Bernie debutó como modelo en el último día de la New York Fashion Week, al tener la oportunidad de desfilar en la pasarela del diseñador californiano Willy Chavarria, que presentó su colección de Primavera Verano 2024, “New Life”.

Junto a su famoso hermano, Bernie participó del vídeoclip del tema “Yo visto así”.