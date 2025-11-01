Tras años de preparación e ilusión, su sueño finalmente cumplió.

Eneida “Bebé” Maldonado se casó este sábado con su compañero de vida Juan Rodríguez Vargas, consumando 17 años de relación en una íntima ceremonia en la Parroquia San José en Guaynabo.

“Muchas mujeres soñamos con ese momento, lo planificamos durante dos años, hemos estado esperando este momento, y el momento llegó”, expresó Maldonado, en un aparte con Primera Hora, quien tuvo acceso exclusivo a la boda que se llevó a cabo entre familiares, amistades, y algunas figuras conocidas del entretenimiento puertorriqueño.

La presentadora de radio y televisión llegó a las 3:30 de la tarde, luciendo un vestido de D’Royal Bride, acompañada de su padre, Luis Antonio Plata, mejor conocido por sus seguidores como Tony Plata, quien la llevó al altar para que finalmente le diera el “sí, acepto” a su pareja.

PUBLICIDAD

“De sus dos hijas, yo soy la primera que me pongo el vestido blanco para llegar a la casa de Dios, y que, a sus 82 años, papi lo esperaba, y él se emocionó muchísimo”, reveló.

La puertorriqueña también tuvo de cerca a su hija Andrea Mya González, y su sobrina Carolyne Ortiz Maldonado, quienes fueron las damas de honor de esta boda.

La también modelo hizo su sueño realidad a más de dos años que su ahora esposo le pidiera la mano durante unas vacaciones en la ciudad de Londres.

“Él es una persona bien comprensiva. Conoce mi trabajo, ha estado desde cero en mi carrera, sabe lo mucho que me he esforzado y lo hablamos todos los días”, destacó la boricua en una pasada entrevista con Primera Hora.

“Es una persona que me apoya en todo. Si tiene que pararse y tirarme la foto donde estoy con la persona que esté, él lo hace. Siempre está conmigo, cargándome los motetes, como yo digo. Yo creo que su personalidad es tan igual a la mía”, apuntaló en ese entonces.