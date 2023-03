Luego que el futbolista Sebastián Lletget revelara haber sido infiel a Becky G, la joven intérprete reapareció en público durante la alfombra roja de los iHeartRadio Music Awards. El detalle fue la que intérprete de “Sin pijama” llegó a la gala sin el anillo de compromiso que le había dado el deportista hace tan solo tres meses.

El pasado lunes 27 de marzo, se llevó a cabo la entrega de los premios iHeartRadio Music Awards 2023 en el Dolby Theatre en Los Ángeles, California. El evento contó con la presencia de muchos artistas reconocidos, además de Lenny Kravitz como presentador.

La cantante Becky G fue una de las invitadas más esperadas de la noche y llegó a la alfombra roja con un vestido negro que destacaba con un profundo escote del famoso diseñador Julien Macdonald. El look lo completó con el cabello largo y suelto en ondas y un maquillaje en tonos neutros.

Pese a su destacado vestido y los accesorios que llevaba, no fue difícil notar que la cantante no tenía puesto el anillo de compromiso que el futbolista Sebastián Lletget le había dado en diciembre del 2022, luego de 6 años de relación.

Cabe destacar que, lejos de la polémica, Becky G recibió el premio a Mejor Canción del Año de Pop/Reggeaton Latino en los iHeartRadio Music Awards por “Mamiii”, tema que comparte con su colega colombiana Karol G.

Como se recuerda, más temprano el mismo día, Sebastián Lletget recurrió a sus redes sociales para compartir un extenso comunicado en el que reveló que estaba siendo víctima de extorsión, por lo que confesó su infidelidad a la cantante Becky G.

“Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, te he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo. Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme tu confianza y el amor que mereces”, expresó el jugador del equipo de fútbol FC Dallas.