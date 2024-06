Durante el último mes, los rumores de divorcio entre Ben Affleck y Jennifer López treparon a las portadas de los principales medios, pese a que ellos se han mantenido en silencio y, hasta el momento, no han confirmado ninguna de las especulaciones. Sin embargo, esta semana, el actor decidió abrir su corazón y abordó temas personales, sorprendiendo con inesperadas declaraciones sobre cómo es vivir a la sombra de la fama de su esposa.

Affleck, de 51 años, fue el invitado especial de Kevin Hart en el primer programa de la nueva temporada de su ciclo de entrevistas “Hart to Heart”. Si bien el episodio fue publicado durante las últimas horas, no hay información sobre cuándo lo grabaron. Sin embargo, en el espacio, el intérprete se refirió a la cantante como su “esposa” y en todo momento dio pistas de que su matrimonio sigue en pie, pese a que la artista se fue recientemente de vacaciones y fue vista sola con sus amigos y sin su marido, lo que volvió a desencadenar las sospechas de una ruptura.

Aunque la entrevista se centró en su llegada a Los Ángeles junto a su eterno cómplice Matt Damon, Affleck hizo referencia a JLo en varias ocasiones. De hecho dijo que “mi esposa puede dar fe de que me gusta mucho hablar”. Asimismo, en un tramo de la conversación, compartió una mirada poco común sobre la ansiedad que le genera la fama, cómo la maneja y cómo se siente al caminar a la sombra de los reflectores de López. En la instancia recordó una anécdota divertida con la estrella para ilustrar la repercusión que tiene ella en el público.

“Cuando vamos a algún lugar con Jennifer, la gente se desvive por demostrarle que la ama y que ella realmente representa algo importante en sus vidas”, compartió. “A mí, las personas se me acercan para decirme que les gustó tal película. Y luego, gritan: ‘¡Aahhhh! ¡J-Lo!’. Es increíble, ¿sabes a qué me refiero?”, dijo el protagonista de “Air: la historia detrás del logo” con una sonrisa.

El actor rememoró un incidente en Nueva York para ilustrar la atención que genera López. “Una vez, cuando atravesamos Times Square, nos bajamos del auto, íbamos a una obra de teatro, y yo dije: ‘A la mierda, nena, vamos a llegar tarde, tenemos que caminar una cuadra y media’. Y ella me respondió: ‘Está bien’, pero no me advirtió lo que pasaría”, comenzó diciendo. “Salimos con ella y los niños a través de Times Square, y todo se volvió una locura”, rememoró. “No podía creerlo. Había una señora que estaba fumando marihuana, vestida con un traje ceñido de color morado, una mujer robusta, y comenzó a correr hacia atrás filmando, diciendo ‘¡J-Lo!’ Como un heraldo que luego atrae a todos los demás. Y luego, apareció un enjambre de turistas”, continuó recordando. “Nosotros estábamos con nuestros cinco hijos, y de pronto aparecieron cientos de personas. ¡Y todos gritaban! En ese contexto, mi hija simplemente se giró hacia mí y dijo: ‘JLo es mi madrastra’. Y yo dije, está bien, ese es un buen título para tu autobiografía”, contó entre risas.

Junto con lo anterior, Affleck explicó por qué tiene “cara de perro en reposo” cuando Hart le preguntó si prefiere trabajar ante las cámaras o detrás de ellas. “En primer lugar, también soy un poco tímido. No me gusta que me presten mucha atención”, dijo. “Es por eso que la gente me ve y dice: ‘¿Por qué este tipo siempre está enojado?’”, argumentó y luego contó que no le gusta que lo fotografíen cuando está con sus hijos. “Generalmente, la situación es así: alguien tiene su cámara y me la pone en la cara y yo digo: ‘Está bien, aquí vamos’”, aseguró.

El actor también compartió detalles sobre las conversaciones que sostiene con López respecto a la crianza de sus cinco hijos: los tres que él tuvo con Jennifer Garner y los dos hijos de López con Marc Anthony. “Me gusta más esta vida para ellos que la que yo tuve. Y ese es el equilibrio. Hablo mucho con Jennifer sobre eso”, reflexionó.

Los rumores de separación entre Affleck y López Cabe recordar que las especulaciones en torno a una ruptura de la pareja se hicieron más sólidas cuando el matrimonio puso a la venta su mansión en Beverly Hills. Además, los tabloides estadounidenses afirman que desde hace un buen tiempo el actor duerme en otra casa, y no en el inmueble que compraron juntos. En simultáneo, Jennifer López canceló su gira de verano, al justificar que necesitaba tomarse un tiempo libre para estar con sus hijos, familiares y amigos cercanos.

En ese entonces, la noticia que para los fanáticos terminaba de confirmar la crisis matrimonial era que tanto a ella como a él se los había visto muy serios en la fiesta de graduación de la hija mayor de Ben Affleck. Además, la cantante fue vista a bordo un barco en la Costa Amalfitana en Italia junto a sus amigos, pero entre los presentes no estaba su marido ni tampoco sus hijos. Esta situación no ha hecho más que alimentar las conjeturas respecto a un posible quiebre en la relación, pero las declaraciones de Affleck en la entrevista crean dudas sobre la veracidad de los rumores.