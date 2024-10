Tras su separación de Jennifer Lopez, Ben Affleck estaría listo para tener otra relación, pero con una condición.

Aunque el actor de “Batman” no tendrá nada serio hasta que su divorcio con JLo sea oficial, la persona con la que inicie una relación debe estar “sobria”.

“Solo quiere estar con alguien que esté sobrio o recuperado. Los pasados dos años han sido demasiado difíciles para Ben y ahora que empieza a sanar, una cosa la tiene clara: su recuperación viene primer que nada. No va a poner su sobriedad en peligro”, dijo una fuente a Daily Mail.

Cuando se conoció la separación de la pareja, Affleck “se sintió molesto por la noticia de que la gente temía que recayera después de un largo período de sobriedad. Ben intenta evitar leer las noticias, pero le molesta que la gente piense que ha recaído porque no es así”, continuó explicando.

PUBLICIDAD

La fuente expresó al medio que “Ben no ha renunciado a las relaciones y parece que finalmente está decidido a mirar hacia adelante y empezar a ver a otras personas”.

“No va a saltar a algo serio hasta que el divorcio sea oficial, pero eso no significa que no vaya a salir con nadie”, añadió.

Se recuerda que el actor ha hablado abiertamente sobre el problema de alcoholismo que atravesó y que lo orilló a buscar ayuda en 2001, y luego en 2017 y 2018.