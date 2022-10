La cantante Beyoncé felicitó este sábado a su hermana menor, Solange Knowles, tras alcanzar un logro histórico en en su carrera como compositora musical.

En su página oficial de Facebook, la intérprete de “Crazy in Love” expresó que no podía encontrar las palabras adecuadas para “expresar el orgullo y admiración que te tengo” luego que esta se convirtiera en la segunda mujer afroestadounidense en estrenar una banda sonora original para la obra “Play Time” del New York City Ballet. El mismo se dio a conocer durante la décima Gala Anual de Moda Otoñal de la institución.

“Eres una visionaria y una de las mejores”, escribió, al tiempo que hizo alusión a una estrofa de su sencillo “Alien Superstar”, tema que forma parte de su más reciente álbum, “Renaissance”.

Asimismo, la artista catalogó de “fenomenal” el proyecto de su hermana, que es su trabajo más actual desde que se estrenó como solista en el 2019 con el álbum “When I Get Home“, que se destacó por sus ritmos eclécticos y arriesgados.

“Sugiero que no jod@# con mi hermana”, concluyó Beyoncé, haciendo referencia a otra estrofa de la canción “Cozy”, que también es parte de “Renaissance”. Dicha producción celebra la felicidad y seguridad que merecen las mujeres negras y miembros de grupos minoritarios.