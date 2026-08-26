NUEVA YORK (AP) — Blake Lively recibirá algo más de 400,000 dólares de los 8 millones que reclamaba en concepto de costas judiciales al actor y director Justin Baldoni, tras llegar a un acuerdo en su disputa sobre la producción de su película de 2024 «It Ends With Us», según dictaminó este miércoles un juez federal.

El juez Lewis J. Liman explicó en una resolución escrita dictada en Manhattan por qué Lively no tenía derecho a recibir el importe total que, según sus abogados, se había gastado después de que Baldoni y su productora, Wayfarer Studios LLC, presentaran sus propias demandas en respuesta a la demanda que ella interpuso en diciembre de 2024.

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Tras reconocer que Lively y Baldoni habían «librado una encarnizada batalla judicial entre ellos», el juez denegó a Lively la mayor parte de los honorarios legales que solicitaba, alegando los límites de una ley de California destinada a proteger a las víctimas de acoso sexual y discriminación frente a demandas en represalia.

La ley, destinada a proteger a los supervivientes de abusos sexuales frente a acciones legales encaminadas a intimidar y silenciar a las víctimas, solo podía interpretarse en el sentido de que le permitía obtener el reembolso de lo que había pagado a los abogados para defenderse de las demandas por difamación, y no de todas las reclamaciones que Baldoni había presentado contra ella, escribió Liman.

Por lo tanto, según dictaminó el juez, Lively tiene derecho a percibir 363,245 dólares en concepto de honorarios de abogados y 44,206 dólares en concepto de costas.

Se enviaron solicitudes de comentarios a los representantes de Baldoni y Lively.

En su demanda, Lively alegó que había sido víctima de acoso sexual, represalias, incumplimiento de contrato, daño emocional intencionado, daño emocional por negligencia y violación de la intimidad.

Baldoni, que dirigió este drama romántico de tono sombrío y protagonizó la película junto a Lively, negó haberla acosado o haber orquestado una campaña de desprestigio. Afirmó que las quejas sobre su comportamiento eran inventadas por Lively como parte de un intento por hacerse con el control creativo de la película.

Unas semanas después de que Lively presentara la demanda, Baldoni y Wayfarer interpusieron una contrademanda contra Lively y su marido, el actor de «Deadpool» Ryan Reynolds, alegando extorsión civil, difamación, violación de la intimidad, incumplimiento de los principios de buena fe y trato leal, e interferencia económica.

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En junio de 2025, Liman desestimó la contrademanda presentada por Baldoni y Wayfarer y, casi un año después, desestimó las denuncias de acoso sexual presentadas por Lively alegando que, cuando trabajó en la película, era una trabajadora por cuenta propia y no una empleada.

A principios de mayo, dos semanas antes de la fecha prevista para el juicio, Lively y Baldoni llegaron a un acuerdo y afirmaron en un comunicado conjunto que las preocupaciones de Lively «merecían ser escuchadas» y que «siguen firmemente comprometidos con unos lugares de trabajo libres de conductas indebidas y de entornos poco productivos».

«It Ends With Us», una adaptación de la novela superventas de Colleen Hoover de 2016 sobre una relación que degenera en violencia doméstica, se estrenó en agosto de 2024 y superó las expectativas de taquilla a pesar de las críticas que la acusaban de glorificar el maltrato. La conflictiva ruptura entre Lively y Baldoni desvió la atención de la película, eclipsando su mensaje y su éxito.

Lively afirmó en su demanda que, durante el rodaje, Baldoni hizo comentarios inapropiados sobre su aspecto físico, traspasó los límites físicos mientras rodaban una escena de amor y la presionó para que apareciera desnuda —en contra de los deseos de Lively— durante una escena en la que su personaje daba a luz.

Baldoni negó haber hecho nada que se saliera del ámbito del proceso creativo habitual de la realización de una película.

Lively apareció en la película de 2005 «The Sisterhood of the Traveling Pants» y en la serie de televisión «Gossip Girl» entre 2007 y 2012, antes de protagonizar películas como «The Town» y «The Shallows».

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.