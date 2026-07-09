Justin Baldoni y su esposa, Emily Baldoni, hablaron por primera vez sobre el impacto que tuvo en sus vidas la batalla legal que enfrentaron con la actriz Blake Lively, un caso que acaparó titulares durante los pasados dos años.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la pareja describió el proceso como una etapa marcada por el dolor, el trauma y la incertidumbre, y aseguró que ahora está enfocada en recuperarse y seguir adelante como familia.

“Han sido años muy difíciles”, expresó el actor, quien explicó que decidió mantenerse en silencio mientras el proceso legal seguía su curso. Según dijo, muchas de las versiones que circularon públicamente fueron falsas y provocaron un profundo impacto en su vida personal y profesional.

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Por su parte, Emily Baldoni reconoció que la situación fue emocionalmente devastadora para su familia, pero afirmó que el apoyo de sus seres queridos y su fe les ayudaron a sobrellevar el momento.

La controversia comenzó en diciembre de 2024, cuando Blake Lively presentó una demanda contra Baldoni por hechos que presuntamente ocurrieron durante el rodaje de la película Romper el círculo (It Ends With Us), en la que ambos compartieron pantalla y él también dirigió la producción. Baldoni rechazó las acusaciones y respondió con una contrademanda.

Tras meses de enfrentamientos en los tribunales y de una intensa atención mediática, las partes alcanzaron un acuerdo este año, con lo que evitaron que el caso llegara a juicio.

Aunque el conflicto legal principal quedó resuelto, Baldoni aseguró que el proceso dejó profundas secuelas para su familia y que todavía se encuentra en una etapa de recuperación.

“Estamos sanando”, expresó el actor, al indicar que espera compartir más adelante detalles sobre esta experiencia, pero que por ahora su prioridad es su bienestar y el de su esposa e hijos.