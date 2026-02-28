La primera edición de la Blue Gala de Absolife FMS marcó un hito al convertirse en el evento benéfico más grande celebrado en Puerto Rico dedicado exclusivamente a la diabetes.

La actividad se llevó a cabo en el Fairmont El San Juan Hotel y reunió a más de 500 asistentes, logrando recaudar más de $200,000 que serán destinados en su totalidad a fortalecer la atención especializada y los programas de apoyo dirigidos a la comunidad diabética en la Isla.

La iniciativa estableció un precedente al evidenciar la capacidad del país para unirse, más allá de sectores e industrias, en torno a una causa que impacta a más de medio millón de puertorriqueños. Los fondos recaudados respaldarán esfuerzos para la retención de médicos especialistas en endocrinología en Puerto Rico, así como fundaciones que desarrollan programas de educación, acompañamiento y acceso a recursos para pacientes y sus familias.

El presidente y CEO de Absolife FMS, Ángel Santiago, destacó que el evento representa el inicio de un compromiso sostenido con el sistema de salud. “La Blue Gala no fue solo una noche de celebración; fue el comienzo de un compromiso colectivo que trasciende el evento. Este esfuerzo representa nuestra responsabilidad con los pacientes, con los futuros endocrinólogos del país y con el fortalecimiento del ecosistema de salud en Puerto Rico”, expresó.

La gala estuvo dedicada al doctor Carlos Leyva y reunió a representantes de hospitales, aseguradoras, médicos, aliados corporativos y líderes del sector salud, así como figuras públicas. Entre los asistentes oficiales figuraron la secretaria de Estado, Rosachely Rivera; la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres; y el superintendente de la Policía, Joseph González, quienes reafirmaron el respaldo institucional a la causa.

La velada incluyó presentaciones musicales de alto calibre a cargo de Olga Tañón y La India, mientras que la conducción estuvo en manos de Zuleyka Rivera.

Entre las personalidades presentes destacaron Sheynnis Palacios, Carlos Adyan, DJ Luian, Norwill Fragoso, Madison Anderson y Zashely Alicea, entre otras figuras que respaldaron la iniciativa.

Tras el éxito de esta primera edición, Absolife FMS confirmó que la segunda Blue Gala se celebrará el 20 de febrero de 2027, consolidando el evento como una cita anual enfocada en fortalecer la atención y el apoyo a las personas con diabetes en Puerto Rico.