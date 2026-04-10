El miércoles se llevó a cabo la esperada presentación de la tercera temporada de Euphoria. El Teatro Chino de Los Ángeles recibió a los protagonistas de la aclamada serie de HBO, Zendaya, Jacob Elordi, Hunter Schafer, Alexa Demie, Maude Apatow y Sydney Sweeney, enfundados en sus mejores galas. También estuvieron presentes algunas de las estrellas que se incorporaron al reparto, como la talentosa Natasha Lyonne.

La protagonista de Orange Is the New Black y Russian Doll también se lució en la alfombra roja, luciendo una llamativa blusa transparente negra, un culotte en tono nude, lentes oscuros, medias negras y borceguíes. Con parte de ese atuendo, horas más tarde, la actriz fue obligada a abandonar un avión antes del despegue.

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Natasha Lyonne y Sam Levinson llegan al estreno de la tercera temporada de “Euphoria” el martes 7 de abril de 2026 en el TCL Chinese Theatre en Los Ángeles. ( The Associated Press )

Según informaron los principales medios de los Estados Unidos, los pasajeros esperaban el despegue del vuelo nocturno que los llevaría desde Los Ángeles a Nueva York, cuando ocurrió un hecho extraño: Lyonne parecía distraída en su asiento de primera clase, y cuando los auxiliares de vuelo le pidieron que cerrara su computadora portátil y se abrochara el cinturón de seguridad para el despegue, no respondió.

Según indicó Page Six, numerosos auxiliares de vuelo intentaron repetidamente que la estrella siguiera sus órdenes. “Un testigo presencial informó que ella parecía estar dormitando detrás de sus gafas de sol; incluso se sobresaltó en un momento dado y dijo: ‘¡Ah! ¡Me asustaste!’“, informó el medio.

Finalmente, le quitaron el ordenador portátil de la mano y el avión se dirigió a la pista, pero luego regresó a la puerta de embarque. Entonces, un empleado de Delta subió al avión y le preguntó a la actriz: “Señora, ¿necesita atención médica?“. Y al ver que no respondía, añadió: “Señora, necesito que baje del avión. ¿Necesita ayuda con sus pertenencias?”.

Lo que más llamó la atención de los presentes, fue la reacción de la actriz. “¿Dónde estamos?“, preguntó Lyonne, antes de que le respondieran que seguían en Los Ángeles. Acto seguido, con frialdad, hizo callar al agente de la puerta de embarque que había subido a bordo para escoltarla fuera de la aeronave.

Inmediatamente, la estrella se levantó y se dirigió tranquilamente al baño, luego salió comiendo una bolsa de pretzels y bajó obedientemente del avión, después de que su equipaje ya hubiera sido retirado.

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Una vez que la actriz bajó del avión, el capitán les dijo a los pasajeros del vuelo que llevaba más de una hora de atraso: “Un pasajero, por alguna razón, no quiso seguir algunas instrucciones básicas… Este pasajero no parecía estar en condiciones de viajar esta noche, por eso le pedimos que lo reubicara en otro vuelo. Les pido disculpas por las molestias, pero los llevaremos a Nueva York lo más rápido y seguro posible”. El avión despegó sin más incidentes, con el asiento vacío en primera clase.

Hace apenas unas semanas, Lyonne compartió una actualización en su cuenta de X en la que daba cuenta de cómo estaba atravesando su proceso de lucha contra las adicciones, a dos meses de haber confesado que había sufrido una recaída.

“Estoy orgullosa de informar que esta chica está mucho mejor y de vuelta en pie. Quiero agradecer a nuestras comunidades de recuperación y a los fans que se mantuvieron a mi lado y fueron tan solidarios. Apunto a mantener mi experiencia en privado, pero quiero compartir mi experiencia, fuerza y esperanza cuando tenga sentido. Mi corazón está con todos los que están pasando por esto”, escribió.

Proud to report this kid is doing a whole lot better & back on her feet. Want to thank our recovery communities & the fans who stood by & were so supportive. Aiming to keep the journey somehow private, but look forward to sharing my experience, strength & hope as makes sense. My… — natasha lyonne (@nlyonne) March 19, 2026

Lyonne lucha abiertamente contra la adicción a las drogas y al alcohol desde mediados de la década de 2000, pero en enero anunció que había experimentado una recaída.

“Hice pública mi recaída, aún hay más por venir”, escribió también en X, en un mensaje que luego borró. En un tuit posterior, añadió: “La recuperación es un proceso que dura toda la vida. Si alguien está pasando por esto, recuerde que no está solo. Agradecida por el amor y la inteligencia”.