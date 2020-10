Fortalecido y agradecido, el actor Braulio Castillo, hijo, reveló que enfrentó una crisis emocional debido a una situación personal que se sumó a la incertidumbre que representa para todos este tiempo de pandemia y las situaciones comunes de quien tiene responsabilidades familiares.

“Agradezco inmensamente cada uno de los mensajes de cariño, motivación y respeto que he recibido", establece el comunicado enviado esta mañana, en el que se menciona el final de su relación con la columnista Patricia De la Torre.

“A raíz de la inseguridad, la preocupación y la inestabilidad que nos ha llegado con el virus del Covid-19 -que ha sacudido la industria del arte y la profesión de la actuación-, habiendo además terminado una relación de once años que afortunadamente finalizó en términos amistosos, siendo hijo y siendo padre de tres hijos, dos de ellos universitarios, me sentí emocionalmente abrumado y decidí buscar ayuda”, compartió.

Temiendo caer en una depresión, prefirió buscar ayuda profesional en el Hospital Panamericano.

"Recibí un servicio de excelencia, apoyo y la orientación que necesitaba para reforzar mi mente y mi cuerpo, por lo que hoy me siento fortalecido, enfocado y con el espíritu listo para retomar y continuar la lucha diaria que en este tramo de vida tan diferente y retante que nos ha tocado a todos”, sostuvo.

El artista aprovechó esta experiencia para exhortar a quienes enfrenten una situación similar, a que busquen ayuda profesional, sin miedo ni vergüenza, sino por el bienestar de la salud emocional.

“La depresión es un trastorno mental caracterizado por la tristeza, la baja autoestima y otros síntomas como la falta de sueño y cansancio. Miles de personas la sienten y la viven a diario. En estos tiempos en los que nos enfrentamos a una situación mundial nunca antes vista, en los que no sabemos qué pasará, en los que no tenemos control, tenemos que ser decididos y buscar ayuda profesional que nos provea las herramientas para poder manejar nuestras vidas positivamente. No sientan miedo, ni vergüenza. Al contrario, hagan uso de esa valentía que se lleva bien adentro para andar los pasos necesarios hacia la recuperación”, puntualizó.