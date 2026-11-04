Britney Spears volvió a hablar sobre las tensiones que desde hace ya varios años mantiene con su familia y lanzó fuertes señalamientos contra su hermana, Jamie Lynn Spears, y su exesposo, Kevin Federline. Y es que, a través de una publicación que hizo en sus redes sociales, la “Princesa del pop” acusó a la actriz y al exbailarín de haberla maltratado durante bastante tiempo. Según sus declaraciones, durante la pandemia de covid-19, la intérprete de “Toxic” viajó en varias ocasiones a Luisiana para pasar tiempo con su hermana, pero no solo no era bien recibida; sino que no la dejaba convivir con su sobrina. “Jamie Lynn nunca me dejó cargar a Ivy ni una sola vez cuando iba a visitarlos a Luisiana durante la pandemia, en viajes de dos semanas”, escribió.

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Respecto a Federline, lo acusó de impedirle usar el baño cuando acudía a su casa para recoger a sus hijos, una situación que, afirmó, la hizo sentir como una esclava. “¡Me hicieron sentir como una esclava! Además, hicieron muchas cosas a mis espaldas y me ocultaron secretos. ¡Y lo único que hice fue trabajar para mi papá!”, agregó. Britney finalizó su mensaje con la frase: “voy a encontrar una nueva familia”, aunque no aclaró lo que quería decir con sus palabras.

La publicación reavivó las diferencias que las hermanas mantienen desde hace años y que se evidenciaron después de que se anulara la tutela legal sobre la cantante, cuando Lynn publicó su libro de memorias “Things I Should Have Said”. En el escrito, la actriz de “Zoey 101” afirmó que no participó en la administración de la fortuna de su hermana; sin embargo, describió algunos comportamientos de la cantante como paranoicos y erráticos, por lo que Britney la acusó de lucrar a costa de su historia.

La relación con Federline también ha estado marcada por fuertes polémicas que van desde la batalla legal por la custodia de sus hijos, hasta las acusaciones del bailarín sobre consumo de drogas y el miedo de que la estrella pudiera dañar a los entonces menores. Cabe aclarar que aunque ni Lynn ni Federline han reaccionado públicamente a las palabras de Britney, una fuente cercana a la actriz dijo a “Page Six” que ninguno está preocupado por el mensaje, aunque sí rechazaron los señalamientos.