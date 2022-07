Tal parece que la promesa que Britney Spears hizo a sus seguidores de retomar su carrera estaría a punto de cumplirse, pero el regreso de la artista será por todo lo alto.

De acuerdo con varios portales estadounidenses, la “princesa del Pop” habría iniciado las negociaciones con la NFL para ser la próxima artista encargada de protagonizar el medio tiempo del Super Bowl.

Pero esto no sería todo, la recién casada no estaría sola en el escenario, pues Spears ya tendría en mente los nombres de dos grandes estrellas para acompañarla durante el show. Se trata de Madonna e Iggy Azalea, con quienes ya ha compartido crédito en otras ocasiones. Si bien, hasta el momento no hay nada confirmado, los fans de la cantante ya se han pronunciado al respecto y en las redes sociales han compartido su emoción, así como muestras de apoyo y cariño hacia Britney.

Por ahora, la intérprete de “Toxic” se encuentra disfrutando de su libertad y su matrimonio con el modelo Sam Asghari, con quien se casó hace tan solo un par de semanas.

La espectacular boda se llevó a cabo en la casa que la pareja comparte y tuvo como invitadas a celebridades como Paris Hilton, Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore y la diseñadora Donatella Versace.

La última aparición de Britney

Desde hace ya casi cuatro años, Britney se ha mantenido alejada de los escenarios; su último show en vivo fue en octubre del 2018, como parte de su tour “Piece of Me” en Austin, Texas.

En ese concierto su hermana, Jamie Lynn Spears estuvo como invitada especial y quizás sea la última vez que estuvieron juntas. Tras su presentación, la cantante se concentró en revocar la tutela legal que su padre, James Spears, mantenía sobre ella desde hace 13 años y aunque lo logró, Britney también terminó toda relación con su familia a quienes posteriormente acusó de presenciar los maltratos que recibía y no haber hecho absolutamente nada.

Desde entonces, la estrella ha revelado que le encantaría retomar su carrera y grabar nueva música para sus fans; pero, todavía no hay una fecha exacta de cuando podría hacerlo.