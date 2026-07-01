SAN FRANCISCO. El ícono de las artes marciales Bruce Lee, nacido en San Francisco, se convertirá en el primer estadounidense de origen chino en la historia de California en tener un día anual en su honor.

El gobernador Gavin Newsom firmó el martes por la tarde una ley que designa oficialmente el 17 de mayo como el Día de Bruce Lee, según la oficina del asambleísta estatal Matt Haney, representante de San Francisco.

Lee, regresó a San Francisco el 17 de mayo de 1959, a los 18 años, tras pasar su infancia en Hong Kong.

La hija de Lee, Shannon, directora ejecutiva de la Fundación Bruce Lee, afirmó que este homenaje es un testimonio del legado perdurable de su padre como puente entre culturas.

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“Desde jóvenes que encontraron confianza y esperanza en su filosofía, hasta familias que finalmente se vieron representadas en la pantalla, pasando por atletas que aún se inspiran en sus enseñanzas de disciplina y fortaleza interior, su influencia es profunda”, declaró Shannon Lee en un comunicado.

Haney describió a Lee como la personificación de lo mejor de California.

“En una época en la que los estadounidenses de origen asiático a menudo estaban ausentes o eran estereotipados en la pantalla, Bruce Lee ayudó a generaciones a verse representados con fuerza y dignidad”, declaró.

La fundación y diversas organizaciones estadounidenses de origen asiático esperan que Lee sea homenajeado cada año con actividades conmemorativas voluntarias en todo el estado, como exposiciones culturales, eventos públicos y clases.

Nacido en 1940 de padres chinos que estaban de gira con una ópera, Lee obtuvo la ciudadanía por derecho de nacimiento. Unos meses después, la familia regresó a Hong Kong, donde Lee se convirtió en actor infantil y comenzó a aprender kung fu chino. Regresó a Estados Unidos en 1959 y se matriculó en la Universidad de Washington en Seattle dos años después. Abandonó los estudios y se dedicó por completo a practicar y enseñar artes marciales.

En la década de 1960, Lee encontró trabajo en Hollywood, destacando su papel como Kato en la serie de televisión “El Avispón Verde”, pero los estudios querían que interpretara estereotipos racistas y le pagaban menos que a sus compañeros blancos.

Regresó a Hong Kong y pronto se convirtió en una superestrella del cine de artes marciales, con películas como “El Gran Jefe” y “Furia Oriental”. Lee falleció en 1973 a los 32 años tras una reacción alérgica a un analgésico.

El nombre y la imagen de Lee siguen siendo populares. Sus fans se reúnen en su cumpleaños. Un guion que escribió para una serie de acción para televisión inspiró la serie “Warrior” de HBO Max.