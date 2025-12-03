“A todos y cada uno. ¡Gracias!“, así se expresó la comunicadora Byankah Sobá, quien celebró hoy la culminación de un doctorado en psicología con especialidad en consejería psicológica de la Universidad Albizu.

La periodista y coach de vida compartió el logro en su cuenta oficial de Instagram, donde publicó el momento en que la junta de evaluación aprobó su disertación y la declaró oficialmente doctora.

“Esto es para papi, mami y tití en el cielo”, compartió la puertorriqueña, quien expresó su agradecimiento por el apoyo recibido en el proceso académico. “Nuevamente, gracias a cada profesor, profesora, a cada supervisor y supervisora por la inspiración y el ejemplo. Gracias a cada oficial de la universidad por el apoyo incondicional. A todos y cada uno. ¡Gracias!“, agregó.

En otra publicación, Sobá reconoció que conseguir el doctorado, que catalogó como una “meta muy personal”, no fue algo que realizó a solas, sino que el mismo lo hizo de la mano de Dios, su madre en espíritu, así como sus compañeros de cohorte, que han sido clave.

Pero la boricua no dejó atrás a su esposo, el contable Eduardo Ramírez Flores, quien le dio las gracias por “sostenerme cuando no quedaban fuerzas, por impusarme por más y amarme en mis peores días”.

“Ha sido un sacrificio mutuo, un esfuerzo de la relación y tú (como me dijo un amigo tuyo) no me has soltado ni en la última curva”, destacó la viequense. “Gracias mi amor. Sigues siendo un excelente CPA, pero puedo asegurar que casi, casi tienes un doctorado en psicología....jijiji. No hay palabras para agradecer tu paciencia, tus palaras y tus acciones. Te amo”, concluyó.