Mientras el video en el que Residente aparece criticando con todo a J Balvin sigue acumulando más vistas y comentarios en la opinión pública, el deseo por conocer más detalles internos se van cumpliendo para los fans pues el mismo puertorriqueño ha dado una entrevista en la que habló de todo.

En una conversación con Molusco TV en YouTube, René Pérez habló por varios minutos sobre su pelea con su colega colombiano, la cual podría considerarse como el tema del momento en las redes sociales y en varios países de América Latina.

Fue allí que se conoció que el boxeador mexicano Saúl Alvárez intercedió en medio de la discusión con el objetivo de tranquilizar las aguas y así evitar que alguien salga perjudicado por todo lo que se decía en internet y en los medios de comunicación.

“CANELO” ÁLVAREZ INTERCEDIÓ POR J BALVIN

Hace varios meses, antes de publicarse la canción viral, Residente muy molesto confesó que varias personas lo llamaron en nombre de J Balvin con la finalidad de tranquilizar las aguas y no lanzar el tema musical ya mencionado.

Uno de esos que habrían alzado el teléfono para evitar que el conflicto entre los artistas se agrande es ‘Canelo’ Álvarez, quien es amigo del colombiano.

Según lo que cuenta el excantante de Calle 13, él es muy fanático del box, así que contestó de inmediato, teniendo en cuenta que varias personas ese día lo estaban llamando y él los ignoraba.

Al hablar con el mexicano, Residente se tranquiliza y deja que todo pase, pero los futuros comportamientos de Balvin y su familia incomodó mucho al centroamericano.

“Yo no quería tomar el teléfono hasta que me llamó Canelo Álvarez Yo soy fanático del boxeo e iba a ir a entrenar con él al día siguiente. Me dijo que hable con él (Balvin) porque está triste por eso”, comentó.