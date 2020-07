View this post on Instagram

Kim Kardashian s’est mise à pleurer lors d'une discussion intense avec Kanye West. ⠀⠀⠀⠀ Kim a quitté Los Angeles pour se rendre dans le ranch du couple dans le Wyoming, où le rappeur a passé du temps après sa dépression lors de son premier rassemblement présidentiel en Caroline du Sud. ⠀⠀⠀⠀ Le week-end dernier, Kanye a été vu se rendant aux urgences d'un hôpital local au milieu de son épisode bipolaire et maintenant, sa femme est à ses côtés, essayant apparemment de lui apporter l'aide dont il a besoin. ⠀⠀⠀⠀ #kanyewest #kimkardashian #crying #guiltyguys