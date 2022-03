La famosa influencer “Chiky Bombom”, reconocida en las redes sociales por su famosa frase, “buenas buenas”, se encuentra celebrando su nueva figura esto luego de bajar unas 30 libras.

Lissette Eduardo, su nombre de pila, reveló a lo que se sometió para lograr quitarse esas libritas de más.

“¡Me siento espectacular, volví a nacer! Mira, yo tomé la decisión de operarme el estómago, de hacerme una manga gástrica porque tenía muchos problemas con las hormonas, problemas de tiroides, problemas de diabetes y solo tengo un riñón porque le doné un riñón a mi papá; entonces yo dije ‘tú sabes que yo necesito comenzar a cuidar mi cuerpo’”, dijo en una reciente entrevista.

Reveló que luego de la cirugía también hace ejercicios en el gimnasio, aunque confesó que no es muy fanático de ello. También dijoque ahora cuida su alimentación.

“Antes me consideraba ser orgánica pero no cuidaba mi cuerpo como lo cuido ahora y para yo predicar en las redes sociales de que me amo, de que me quiero y que valoro lo que soy, necesito cuidar mi cuerpo porque cuidar tu cuerpo, mi amor, también es amarte, ¡rico, sabroso y delicioso!”, agregó.