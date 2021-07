Sin la sabrosura y jocosidad que la caracteriza, la influencer dominicana Chiky BomBom compartió una nueva publicación en su cuenta de Instagram para denunciar que, tras haberle escrito un mensaje en la red social TikTok a una mujer que usó una de sus frases en una t-shirt, le han llovido las críticas, incluso, ha recibido amenazas de muerte.

“He sido juzgada, he sido muy maltratada por personas que no se han dado a la tarea de por lo menos conocerme, porque conocer mi vida, mi vida es pública, lleva seis años siendo publica, esta regada en todos lados”, indicó la influencer de populares frases como “”Buenas, buenas” y “Me siento rica, me siento chupable”.

PUBLICIDAD

Chiky BomBom, quien le había escrito a la fémina “Espero en Dios que tengan un buen abogado para lo que viene. Oportunista y falta de respeto”, aceptó que fue un error suyo dirigirse de esa manera.

“Me comuniqué con la chica, en privado. Estaba desesperada en hablar con ella porque vi lo humilde que era ella, no sé lo que me pasó en ese momento, cometí un error. Estaba pasando por muchísimas cosas”, sostuvo Lissete Eduardo, su nombre de pila.

Chiky atribuyó su reacción a que no es la primera vez que utilizan sus frases para lucro y recordó que cuando comenzó a hacerse famosa en las redes sociales con el slogan “la vida me sabe a frutas”, muchas personas se beneficiaron “porque yo no tenía el conocimiento”.

“Yo me mantengo callada porque allá arriba hay un Dios que todo lo ve, y todo el que me ha juzgado y todo el que le ha sacado provecho a esto, a la tribulación y todo el que me ha sentenciado sin derecho a fianza, todo el que me ha deseado la muerte a mí y a mi hijo te puedo asegurar, que es peor ser humano que yo. No estoy haciéndome la víctima porque no es necesario, yo hice el comentario y soy responsable de lo que hice. Pedí disculpas y muchos la han ignorado”, manifestó.

“Reprendo al diablo, reprendo todos esos comentarios negativos de personas que no me conocen, que no conocen mi historia, reprendo el miedo, lo reprendo todo y de mi parte esto murió aquí, porque esta no soy yo, ésta desanimada, sin música, no soy yo. Hablen, digan lo que ustedes quieran, no pasa nada, allá arriba hay un Dios”, culminó diciendo la influencer.