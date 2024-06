La felicidad irradia en la enamorada pareja compuesta por el cantautor Christian Daniel y la modelo y empresaria Stephanie Font. Al conversar, entre anécdotas y bromas se cuelan los elogios. Los besos, las sonrisas y las miradas de complicidad no faltan, aun cuando por momentos hablen en privado, alejados del lente de Primera Hora.

La ilusión por la espera de Sebastián Daniel los llena de alegría. También los hace trazar planes y adoptar una nueva visión en las metas.

“Hay una aplicación que uno ve el progreso del bebé y yo, semana tras semana, disfrutando todo lo que el bebé va creciendo”, manifestó radiante de alegría Stephanie, quien al momento de la entrevista (el jueves) contaba con 15 semanas de gestación. La pareja hizo público en abril el anuncio del embarazo.

Los antojos de Stephanie

El intérprete relató cuánto le deleita ser cómplice de los cambios en su pareja. “Lo más que hemos disfrutado del proceso es ver a Stephanie comer. Todo el tiempo es un antojo diferente. A veces me dice ‘tengo antojo de pollo’, y voy de camino, me monto en el carro, 10:00 de la noche, 9:00 de la noche, a buscar el pollo, y ve un ‘billboard’ (valla publicitaria) de una pizza, ‘ahora quiero pizza’, y tengo que desviarme para buscar pizza. Y a mí me da risa”, afirmó entre carcajadas. “Yo sé que es algo que está fuera de su alcance, pero es entretenido a veces salir a buscar comida y estar dos horas en el carro porque ella no se decide qué comer”, agregó el artista en el encuentro con este medio en el Fairmont El San Juan Hotel.

El artista prosiguió su relato, acompañado de las risas de su enamorada al escucharlo.

“Lo más increíble es que como ella se siente mal de comer tanto, todo lo que ella come quiere que yo me lo coma también, porque se siente tan mal. Entonces, yo no soy comelón. Yo estoy comiendo cosas que no como por complacerla a ella”.

La modelo de “Puerto Rico gana” (Telemundo) confesó cuál ha sido el principal antojo en este proceso. “Yo no solía comer tomate, y todos los días yo tengo que comer tomate con vinagre y sal, todos los días”, dijo con énfasis. Los aromas son otro aspecto que han alterado su cotidianidad. “Mi casa tiene que estar siempre con olores, inclusive ‘mi amor, échate perfume’ (ríe). Quiero que todo huela rico”, precisó, y recordó el momento en que se enteraron de que esperaban un bebé.

“Soy una persona superregular, así que dos días de atraso, yo dije ‘aquí hay algo raro…’. Me hice una prueba de embarazo. Pensé que iba a salir negativa, así que me dije ‘está negativa’. Cuando la miré y estaba positiva, empecé llora, y llora, y él no entendía”.

Christian recuerda con humor la anécdota.

“Ella empieza a llorar y yo le digo, ¿pero por qué tú estás llorando, porque yo voy a ser el papá' (ríe a carcajadas). Yo me asusté, no porque estaba embarazada, era porque yo decía ‘¿estás llorando porque yo voy a ser el papá?. Ella decía ‘no’ ”. Stephanie interrumpió para resaltar que “la emoción” la envolvió en el momento. De paso, destaca las cualidades de la voz de éxitos como “Ahora que te vas” y “Me perdono”, como compañero en este viaje.

“Estuve mucho tiempo hablando este tema en mis redes sociales, de cómo lo más importante de tu vida es elegir al papá de tu hijo porque, obviamente, va a ser para toda la vida, y en este caso es un sentimiento bien bonito que tengo hacia Christian, y adicional a eso, lo admiro, lo amo y tiene unos valores increíbles que siempre busqué en un hombre”.

El cantante toma la palabra para manifestar lo afortunado que se siente de su relación con Stephanie. “Yo siempre dije que quería una mujer en mi vida, no solamente cariñosa, porque ella es una mujer muy cariñosa conmigo, pero una mujer que fuera echada para a’lante, trabajadora, porque yo admiro a la mujer que echa para a’lante, y ver a una mujer tan trabajadora como ella, que todo el tiempo está buscando qué hacer. Yo digo que, a veces, tiene hasta más pantalones que un hombre, porque para ella no existe un no”, resaltó sobre la también propietaria de SunTanPR & Esthetic. “Tiene un corazón muy lindo, aparte de que es fuerte, es una mujer que yo sé que, si el día de mañana me pasara algo, Dios no lo quiera, sé que es una mujer que va a sacar para adelante a mis hijos, sí o sí”.

La chispa entre ambos surgió hace varios años, pero no se concretó una relación. Christian Daniel rememora ese intento inicial. “Hace tres años y medio la conocí”, comenzó su relato. “Pero yo había salido de una relación donde todavía no estaba muy bien que digamos, y estaba sanando esa herida. ¿Pero tú sabes qué? Estás en ese momento en que ‘me voy a dar una oportunidad’, pero todavía no estás listo. Entonces en ese momento tuve la oportunidad de compartir con ella y sí, me gustó mucho. Fue una persona que me ilusioné”, narró en detalle. “En ese trajín estábamos en la pandemia y me tuve que ir para Miami. Y de una forma no muy bonita me desligué. Entonces, obviamente, quedé mal y siempre estuve consciente de que no lo hice de la manera correcta”.

El cantante le entregó el anillo de compromiso durante la fiesta del “gender reveal”. ( Ramón “Tonito” Zayas )

Pero el interés por reconectar permaneció. “Con el paso de los años siempre quise pedirle disculpas. Siempre decía ‘tengo que pedirle disculpas porque ella, aparte de todo, fue superchévere conmigo. Fue una buena muchacha. Pero siempre tuve esa incertidumbre, que quería volverla a ver para poder hablar con ella en persona y explicarle muchas cosas, y no fue hasta agosto que estoy en Venezuela, y un amigo mío me llama por Facetime”.

A través de la videollamada, saludó a Stephanie, quien estaba presente. “(Le dije) ‘¿cuándo vamos a hablar?’, y ella, ‘contigo, nunca’ (Stephanie ríe)”.

Pero la conversación se dio, con los sentimientos de desencanto de Stephanie sobre la vieja experiencia puestos sobre la mesa. “Me quedé callado y le dije ‘tienes toda la razón, todo lo que me dijiste es verdad’, y ahí le dije ‘pero esto y esto’, y le expliqué varias cosas y me dijo ‘mira, yo te perdoné hace tiempo, pero podemos ser amigos’. Y todo comenzó con una amistad”.

El cantante recordó cómo la conexión resurgió. “Yo estaba en remodelación con mi casa. Ella se acababa de mudar y necesitaba ayuda con unas cosas de la casa”, dijo sobre los momentos en que la modelo le pedía colaboración. “Yo lo hice de corazón porque decía, ‘yo quiero demostrarle a ella que yo no soy malo, y con esa demostración de ‘no soy malo’, mira donde terminé. Me enamoré”.

Su pareja aprovechó para abonar al recuerdo. “Le di la oportunidad y ahí volvemos… los valores, la caballerosidad... fueron muchas cosas”, manifestó sobre su decisión de volver a intentar. “Él se fue, pero yo también estaba pasando por una ruptura, que yo sé que tampoco estaba preparada. Sin embargo, me dolió y me siento que guardé un poquito de rencor. Por eso es que me tardé tanto tiempo. Y él, inclusive, por mucho tiempo intentó buscarme y yo no le quise dar la oportunidad, porque tenía un poquito de rencor. Pero después de tanto tiempo le di la oportunidad y creo mucho en el perdón”.

En la cuenta regresiva por la llegada de Sebastián Daniel, ambos se sienten preparados para el paso de criar.

“Yo creo que uno de los errores que cometen muchos de los jóvenes hoy en día es que empiezan muy temprano”, expuso el cantante. “Creo que hay que vivir para realmente estar preparado para esa decisión, de ‘esto es lo que yo quiero para el resto de mi vida, es la persona que yo quiero’. Creo que por eso también hay mucho divorcio. Se casan en una edad en que todavía están con inmadurez. No están listos y en este caso, soy una persona que, gracias a Dios, he logrado mi sueño. Vivo de lo que amo. Stephanie también. Y creo que ambos lo dijimos. Yo siempre dije que quisiera ser papá a los 40″, confesó con ilusión el vocalista, quien los cumplió en marzo. La modelo hizo una revelación similar.

“(Yo) a los 30. Tengo 29 y decía lo mismo. ‘Cuando tenga mi casa’. Gracias a Dios, tengo mi casa, mi carro, mi trabajo. Todos mis sueños los logré, y decía ‘en el momento que Dios quiera y me ponga a un hombre bueno a mi lado, pues será’. Y yo digo que Dios hace todo perfecto”. La empresaria cumplirá 30 años en septiembre.

Christian Daniel destacó que, dentro del júbilo por convertirse en padres, tienen muy presente continuar fortaleciendo sus lazos en la relación. “Yo vivo de lo que amo. Gracias a Dios, tengo lo mío. Ella tiene lo suyo. Ahora es trabajar entre ella y yo y nunca olvidarnos que somos pareja antes que todo. Yo creo que eso no se puede perder en el camino. La idea es que eso se fomente”.

De paso, compartió el interés por casarse. “Lo vamos a hacer en algún momento”, manifestó con firmeza. “Siempre he dicho que yo crecí con papás divorciados. Yo siempre quise tener lo que no tuve. Stephanie viene de padres juntos y la admiro porque es algo bonito y quisiera que mi hijo creciera en un núcleo familiar. Sé que hay gente que convive y está ‘cool’, pero cuando hay algo más allá, creo que es un compromiso más y creo que esa oportunidad tenemos que dárnosla y más cuando viene un bebé en camino”.

A su vez, la modelo manifestó con entusiasmo que, “él me sorprendió en el día del ‘gender reveal’, que me dio la sortija de compromiso, y hemos hablado del tema, y yo entiendo que va a ser este año. Pero no tenemos todavía una fecha exacta”.

Show en septiembre

Para el artista, al entusiasmo por prepararse para la llegada del bebé se añade la de presentarse el próximo 13 de septiembre en el Coca-Cola Music Hall con su espectáculo “SER”.

“Me tiene bien emocionado. Llevo seis años, literalmente, sin hacer un concierto en Puerto Rico, no porque no haya tenido la oportunidad, sino porque me ha dado un poquito de temor, en un momento dado, con la pandemia, con todas las cosas que estaban pasando”, dijo el intérprete, quien también trabaja en un EP de baladas. “Y este año dije ‘ya es hora, porque llevan tantos años pidiéndomelo’”, agregó sobre el evento con el que promete “tirar la casa por la ventana” en un repaso de éxitos.

Por su parte, Stephanie Font sigue envuelta en diversos proyectos, incluyendo sus clínicas estéticas en Mayagüez y en San Juan. “Hacemos de todo, desde bronceado, remoción de tatuajes, depilacion láser, ‘hair removal’. Esa es mi verdadera pasión, además de que cuento con múltiples propiedades que no solo las compro, sino que también las manejo para diferentes plataformas. El mundo empresarial realmente me fascina”.